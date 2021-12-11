شيرين عبد الوهاب: «لما حسام حبيب اتقدملي ماما قالتله إحنا هنعيل»

أكدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، اليوم، أنه عندما تقدم حسام حبيب لها، وقابل والدتها وطلب منها الارتباط بابنتها، قالت له: «اجري اجري، احنا هنعيل، من الأول ماما شايفة أننا صحاب مينفعش نبقى غير كده، وكان عندها حق والله».

شيرين توجه رسالة لحسام حبيب

ووجهت «عبد الوهاب»، خلال تصريحات تليفزيونية، رسالة لحسام حبيب: «أنت كويس جدا ومعدنك كويس جدا يا ريت تشتغل على نفسك، الراجل لازم يفضل راجل، حتى لو كان معدنك نظيف وكويس جدا، حد متربي، وحد عنده حاجات حلوة كتير، حرام تدفن، لأن أنت كمان ظالم نفسه»، مضيفة أنها مكتئبة بسبب فيروس كورونا المستجد، وانفجار مرفأ بيرون.

شيرين للجمهور: «أنتم أماني اللي مش هيروح»

وتابعت الفنانة شيرين عبد الوهاب: «مستغربة أول ما الدنيا فتحت، لاقيت الدنيا راحت راجعة على مارينا، رقص وضحك، أنا لحد اللحظة متأثرة بأن فيروس بسيط تافه حبسنا في البيت»، موجهة حديثها لجمهورها: «ربنا دايما يجعلكم سند ليا، ويجعلكم الحضن اللي فيه أماني اللي مش هيروح، وربنا يخلي لي رئيس جمهورية بلدي، أصل أنا جامدة أوي».

واختتمت المداخلة الهاتفية بغناء «حب إيه اللي أنت جاي تقول عليه».