شيرين عبد الوهاب تسجل أغنية ضمن ألبومها الجديد

بعد وصولها بساعات قليلة، انتهت الفنانة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة من المقرر طرحها ضمن ألبومها الغنائي الجديد الذي سيطرح تباعًا خلال الأيام المقبلة.

شيرين عبدالوهاب كان قد سرب لها أغنيتان خلال الأيام الماضية، وهما «ملكش مكان» و«القماص»، وقيل إنها سجلتهما لتسرد فيهما قصتها مع زوجها السابق حسام حبيب.

وعلمت «الوطن» أن شيرين ذهبت عقب عودتها من أبو ظبي إلى إحدى استوديوهات الصوت مع الملحن عمرو الشاذلي لتسجيل أغنية جديدة، مع نفس فريق أغنيتهم «ملكش مكان».

شيرين عبد الوهاب تستكمل تسجيل أغنيات ألبومها الجديد

ويتكتم فريق شيرين على تفاصيل الأغنية، وهي من كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الخضري.

كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد ظهرت بإطلالة مغايرة لها خلال الأيام الماضية وقامت بقص شعرها تماما خلال ظهورها في حفل الإمارات بأبو ظبي.

شيرين عبد الوهاب عن قص شعرها: كنت بعاقب نفسي

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها حلقت شعرها بنفسها: «بس بعد كده جبت حد عشان يخليه كله طول واحد، عشان كنت مشوهة رأسي خالص، كانت فيه أجزاء من رأسي فيها صفر شعر، فخليت حد يعمله طول واحد، قص شعري كله وأنا بتفرج على شعري وهو بيتحلق».

وعن سبب إقدامها على هذه الخطوة، أوضحت «عبد الوهاب»: «الإنسان الحساس بزيادة، ممكن يؤذي نفسه عشان يعاقب نفسه، أنا كنت بعاقب نفسي، لأني غلطت في حقي كتير وغلطت في حق نفسي ومكانتي واسمي، كان لازم أربي نفسي».