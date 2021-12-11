رئيس التحرير

محمود مسلم

شيرين عبد الوهاب: «أنا لسه بحب حسام حبيب.. للأسف أنا كده»

كتب:

محمود البدوي
11:00 م | السبت 11 ديسمبر 2021
الفنانة شيرين عبد الوهاب

الفنانة شيرين عبد الوهاب

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها ما زالت تحب زوجها السابق الفنان حسام حبيب حتى بعد الانفصال، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

شيرين: أنا مش مريضة نفسيا

وأضافت «عبد الوهاب»: «أنا مش مريضة نفسيا، بشهادة دكتوري، لو مريضة نفسيا هقول، أنا ست حرة مش بحب حد يزايد عليا، لو فيه حاجة أنا أقولها قبل ما حد يقولها، عشان كده في الحفلة امبارح كنت بتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا، قبل ما أبدأ الموضوع ده، لا نصلح لفرق السن بتاعنا سنه واحدة، على فكرة أنا لسه بحبه، للأسف أنا كده».

اقرأ المزيد:

شيرين عبدالوهاب تكشف سبب حلق شعرها: «مش عاوزه أبقى حلوة في عينه»

نرمين الفقي تدعم شيرين عبد الوهاب: «جميلة في كل أحوالك.. وكلنا بنحبك»

شيرين عبد الوهاب بعد حلق شعرها: ده لوك.. والجمهور: أنتي حرة

محاولة شيرين عبد الوهاب الانتحار بسبب حسام ليست الأولى: «فكرت أكثر من مرة»

من «ألماظ» لـ «سرطان» كيف تغير حديث شيرين عبد الوهاب عن علاقتها بحسام حبيب؟