شيرين عبد الوهاب: «أنا لسه بحب حسام حبيب.. للأسف أنا كده»

قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها ما زالت تحب زوجها السابق الفنان حسام حبيب حتى بعد الانفصال، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية لها منذ قليل.

شيرين: أنا مش مريضة نفسيا

وأضافت «عبد الوهاب»: «أنا مش مريضة نفسيا، بشهادة دكتوري، لو مريضة نفسيا هقول، أنا ست حرة مش بحب حد يزايد عليا، لو فيه حاجة أنا أقولها قبل ما حد يقولها، عشان كده في الحفلة امبارح كنت بتريق على نفسي قبل ما حد يتريق عليا، قبل ما أبدأ الموضوع ده، لا نصلح لفرق السن بتاعنا سنه واحدة، على فكرة أنا لسه بحبه، للأسف أنا كده».