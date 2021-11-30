ملامح خريطة مسلسلات رمضان 2022.. دراما وكوميديا وأكشن وسيطرة نسائية

بدأت الملامح الأولية الخاصة مسلسلات رمضان 2022، وذلك بعد ما أعلن عدد كبير من صناع الدراما ونجومها عن المشاريع الجديدة التي تعاقدوا عليها للمشاركة في موسم الدراما الرمضانية المقبل، وحتى الآن لم تتضح الخريطة بشكل نهائي، ولكن هناك عدد من الأسماء التى كشفت بشكل واضح من بينهم محمد رمضان، نيللي كريم، منى زكي، ياسمين صبري إضافة إلى أحمد مكي.

الخريطة المبدئية لمسلسلات رمضان 2022

ينتظر الجمهور الإعلان عن خريطة مسلسلات رمضان 2022، التي تشهد حالة من التنوع الواضح سواء في نوعية الأعمال الدرامية أو في التعاونات بين النجوم وصناع الدراما، حيث يجمع المخرج بيتر ميمي في الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» كريم عبدالعزيز مع أحمد السقا وأحمد عز في بطولة المسلسل الذي يتناول بطولات رجال الجيش والشرطة خلال فترات فارقة على أرض الواقع، ونفس سياق الدراما الوطنية يستعد الفنان أمير كرارة لتقديم الجزء الثاني من مسلسل «هجمة مرتدة»، الذي قدم أحمد عز الجزء الأول منه في رمضان 2021.

وللمرة الأولى يتواجد البطل العالمي رامي السبيعي المعروف بـ«بيج رامي» في الموسم الرمضاني من خلال عمل يتناول للمرة الأولى الأبطال الخارقين، ومن المقرر أن يشاركه العمل مجموعة من الرياضيين.

وبدأت يسرا تحضيرات مسلسلها «أحلام سعيدة» مع المخرج عمرو عرفة خلال الفترة الماضية، وتتولى هالة خليل كتابة السيناريو، وهو من إنتاج «العدل جروب»، التي تدخل الموسم الرمضاني بـ3 أعمال، بينهم مسلسل للفنانة ريهام حجاج لم يتم الوقوف على جميع تفاصيله إضافة إلى نيللي كريم التي تعود للتعاون مع المخرج محمد جمال العدل في سباق الدراما الرمضانية المقبل، وذلك بعد 4 سنوات منذ تعاونها الأخير في مسلسل «لأعلى سعر»، ويخوض الكاتب إبراهيم عيسى التجربة الأولى خلال المسلسل للتواجد في الدراما الرمضانية.

النجمات يسيطرنّ على موسم الدراما الرمضانية: يسرا ومنى زكي وياسمين صبري

وللعام الثاني على التوالي تتواجد منى زكي في سباق الدراما الرمضانية، ولكن من خلال تعاونات جديدة، حيث تتعاون للمرة الأولى مع المخرج كريم الشناوي والكاتبة مريم نعوم في مسلسل بعنوان «لام شمسية»، ويشاركها البطولة إياد نصار وأحمد رزق، وللمرة الأولى يتعاون المخرج محمد ياسين مع الفنان محمد رمضان في مسلسل درامي للعام المقبل، وتشاركه البطولة دينا الشربيني، كما تستعد الفنانة ياسمين صبري للتواجد خلال الموسم المقبل بعد غيابها.

ومن أبرز الوجوه التي ينتظرها الجمهور هذا العام، أحمد مكي حيث قرر العودة إلى عباءة «الكبير» بعد النجاح الذي حققه في مسلسل «الاختيار» العام الماضي، وذلك بعد ما أعلنه استعداه لتحضير الجزء السادس من «الكبير أوي».