5 أعمال جديدة تعيد النجوم إلى المسرح في موسم الرياض 2022.. بينهم يسرا

يعود عدد كبير من النجوم إلى خشبة المسرح خلال الفترة المقبلة، ضمن فعاليات النسخة الثانية من «موسم الرياض»، وفقا لما كشفته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وتتضمن القائمة أسماء مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم «يسرا، مصطفى وحسين فهمي بالإضافة إلى غادة عادل وشيكو وهشام ماجد»، حيث تصل العروض المسرحية إلى 350 عرضا من مختلف دول العالم، حتى مارس المقبل.

مفاجأت مسرحية في يناير

ويشهد شهر يناير من العام الجديد عدد من المفاجأت المسرحية، أبرزها تعاون «حسين ومصطفى فهمي»، في عمل مسرحي بعنوان «يا ناس الموضوع حساس»، ولم يتم الكشف عن كل التفاصيل الخاصة بالعمل حتى الآن، بينما تجري الفنانة غادة عادل، بروفات مكثفة استعدادا لعرض مسرحيتها «عفريتة نص الليل»، ويشاركها العرض الفنان حسن الرداد، ريم مصطفى ومحمد عبد الرحمن، وتحمل توقيع المخرج عمرو عرفة.

يسرا تعود للمسرح بعد غياب 20 عاما بـ «صافي وناني».. وعمرو يوسف للمرة الأولى بـ «عائلة كازانوفا»

وتعود الفنانة الكبيرة يسرا إلى خشبة المسرح بعد غياب قارب 20 عاما، بعد آخر أعمالها المسرحية «لما بابا ينام» عام 2002، حيث تستعد لنقديم مسرحية جديدة بعنوان «صافي وناني»، تأليف وإخراج خالد جلال، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض في فبراير 2022، وهو الشهر نفسه الذي يشهد عرض مسرحية «عائلة كازانوفا»، والتي تضم مجموعة كبيرة من النجوم «عمرو يوسف، حسن الرداد، الشربيني ونسرين طافش»، بالإضافة إلى هالة فاخر وبيومي فؤاد، بينما يشارك الفنانان شيكو وهشام ماجد، بمسرحية جديدة ضمن فعاليات موسم الرياض، بعنوان «اللعبة»، والتي من المقرر أن تعرض في مارس المقبل.

5 أعمال مسرحية جديدة منذ إطلاق فعاليات موسم الرياض

وعلى مدار الأشهر الماضية عرضت أعمال مسرحية جديدة من بطولة نجوم الكوميديا المصريين ضمن فعاليات موسم الرياض، وشهد شهر نوفمبر الماضي عرض مجموعة كبيرة من المسرحيات «سلام مربع» لـ محمد هنيدي، «اللمبي في زمن الجاهلية» لـ محمد سعد، بالإضافة إلى «عائلة تس»، بينما شهد شهر ديسمبر عرض «جوازة معفرتة» بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، و«عائلة لاسعة جدا» لأحمد زاهر وابنتيه ليلى وملك.