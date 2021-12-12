مصطفى شعبان يستقر على «دايما عامر» في دراما رمضان 2022

كشف الفنان مصطفى شعبان عن استقراره على مسلسل «دايما عامر» للمشاركة به في دراما رمضان 2022، والذي يعيد فيه التعاون مع المخرج مجدي الهواري للمرة الثالثة في الدراما الرمضانية بعد ما يقرب من 9 سنوات، منذ آخر تعاون بينهما في مسلسلي «الزوجة الرابعة» و«مزاج الخير» عامي 2012 و2013 على التوالي.

وعبر الفنان مصطفى شعبان عن سعادته بالتعاون مع المخرج مجدي الهواري مرة أخرى، وذلك خلال لقاءه مع برنامج «ET بالعربي»، قائلا: «أنا بستمتع بالشغل مع مجدي الهواري، والشخصية اللي بقدمها في المسلسل مختلفة تماما عن الشخصيات التي قدمتها من قبل، والموضوع الذي يناقشه العمل من المواضيع الهامة جدا».

مصطفى شعبان: لا أتدخل في تفاصيل العمل لأني ممثل محترف

وعن ما تردد حول توقف العمل على مسلسل «هو وهي وهم» الذي بدأ مصطفى شعبان التحضير له، حيث كان من المقرر مشاركته في سباق الدراما الرمضانية المقبل، بسبب وجود خلافات مع بطلات العمل، أوضح «معظم المخرجين اللي اشتغلت معاهم عندهم شخصية قوية جدا، وأنا أفضل تلك النوعية من المخرجين، وعلى الجانب الآخر أنا لو عندي اقتراح بقوله ولكني لا أتدخل في تلك التفاصيل، أنا ممثل محترف وأعرف أن التدخل في تلك التفاصيل هيضرني ويضر العمل».

مشروع تحويل «حتى لا يطير الدخان» لمسلسل

وقال مصطفى شعبان أن مشروع تحويل رواية «حتى لا يطير الدخان» للكاتب الراحل إحسان عبد القدوس، والتي سبق وقدمها الزعيم عادل إمام في فيلم سينمائي عام 1984 إلى مسلسل، مازال قائما بالتعاون مع شركة «العدل جروب»، متابعا: «حتى الآن لم نحدد موعد التحضيرات والعمل عليها، وأنا بحب الرواية وأستاذ عادل إمام قدم إبداع وهتواصل معاه بمجرد بداية العمل على المشروع».

وعن تقديم جزء ثاني من مسلسل «ملوك الجدعنة»، أوضح أنه ليس ضد فكرة تقديم جزء جديد من المسلسل، قائلا: «لو هنعمل جزء ثاني المفروض يتعمل صح، ولازم يكون في رؤية تكميلية حلوة».