أول تعليق من نجلاء بدر على تصريح زوجها بتطليقها «لو تخنت»: بيهزر

أثارت تصريحات زوج الفنانة نجلاء بدر الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن تطليق زوجته في حالة زيادة وزنها، وأنه تزوجها وهى على شكل وهيئة جميلة، وأي تغير في ذلك يعني انفصالهما.

وتحدث محمد عفيفي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc»، الذي استضاف زوجته نجلاء بدر أمس، عن تقييمها كفنانة، وأدوارها التي قدمتها: «امبارح كنت بتفرج عليكي وأنتي لابسة بدلة وعاملة دور واحدة تخينة»، لترد المذيعة: «لو بقت كده في الحقيقة هتعمل إيه».

رد زوج نجلاء بدر على السؤال كان صادمًا، إذ علق قائلا: «هطلقها طبعا، أنا واخد موديل معين، هتقلبي حاجة تانية لأ، أنا واخد عربية سبور، هتقلبي أتوبيس هنزل المحطة الجاية على طول».

نجلاء بدر: «متخيلتش الموضوع يوصل للهجوم»

وعلقت الفنانة نجلاء بدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عن حالة الهجوم التي طالت زوجها من معجبيها بعد تصريحه بأنه سيطلقها «لو تخنت»، قائلة إنها تفاجأت بردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن تعليق الزوج كان على سبيل الهزار: «حرام هو بيهزر وأنا عارفة طبيعته.. عمري ما تخيلت الموضوع هياخد الهجوم ده».

الفنانة الشهيرة: «جوزي بيهزر ودي ميزة لذيذة فيه»

وعن تعليقات الجمهور المهاجمة لزوجها، علقت «بدر»: «عندهم حق طبعا لو الموضوع بجد ومكنش بيهزر، مبسوطة إنهم بيدافعوا عني، وعن أي ست ممكن جوزها يقولها كده»، مؤكدة أن تعليقه كان على سبيل الدعابة، وهى طبيعة زوجها: «دي ميزة لذيذة فيه».

وأكدت نجلاء بدر أن علاقتها هى وزوجها مستقرة تمامًا: «ماتخافوش أنا زي الفل وتمام، وعلاقتنا زي الفل، الموضوع كان كله هزار»، مختتمة: «أنا قاعدة على قلبه لو 150 كيلو».

وشاركت نجلاء بدر، في «ويبقى الأثر»، وهى الحكاية السادسة من الجزء الثاني لمسلسل «إلا أنا»، من إخراج أحمد يسري، وفكرة يسري الفخراني، وسيناريو وحوار أماني التونسي، وبطولة «مصطفى درويش، إيناس كامل، رانيا منصور» وعدد من نجوم الفن.