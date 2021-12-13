نجلاء بدر: «روحت لطبيب نفسي.. كنت بشوف هلاوس وخايفة أنام».. فيديو

كشفت الفنانة نجلاء بدر، أنها لجأت إلى طبيب نفسي قبل ذلك بسبب الضغوطات التي تتعرض عليها بحكم عملها كفنانة، موضحة أنه أمر ضروري وواجب على أصحاب الكثير من المهن المختلفة، قائلة: «اكتشفت حاجة مهمة، أن لازم بعد ما تخلصي شغلك كفنانة تتجهي لدكتور أمراض نفسية، أو طبيب نفسي، ومش بس اللي شغالين في الفن، مهن كتير محتاجة لده، عشان أنت مش هتحسي إنك مريضة نفسيا مش هتحسي، بس هتسيبلك علامات في حياتك أنت مش عارفة سببها إيه، زي البنت اللي عندها فوبيا من الأماكن المرتفعة مثلا، على فكرة البنت دي كان عندها حادث زمان، سبلها أثر وهو إللي عملها العقدة النفسية دي أو الفوبيا».

نجلاء بدر: الشخصيات الفنية تترك أثرا وبصمة

وأوضحت نجلاء بدر خلال حوراها مع الإعلامية إنجي القاضي، مُقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، أنها تعرضت للكثير من الشخصيات الفنية، التي تركت أثرًا وبصمات نفسية بها، مستشهدة بما حدث لها بعد مسلسل «30 يوم»، مشيرة إلى أنها قدمت بهذا العمل شخصية مدمنة وقاتلة وتعاني من هلاوس ترى فيها قاتل يطاردها، مؤكدة أن تلك الشخصية أثرت بها نفسية لدرجة كبيرة.

وتابعت الفنانة: «الموضوع أثر عليا نفسيا، لدرجة إن وشي بقى عليه هالات سودة كبيرة، لأني كنت خايفة أنام، بشوف حاجات بتتحرك في البيت، فالحالة بقت حالة مرضية».

وأضافت أن هذا نوع من التوحد بين الفنان والشخصية التي يقدمها، مستشهدة بحادثة لممثلة فرنسية كانت تقدم شخصية سيدة تعاني من الاكتئاب بمسرحية، حتى أصيبت نفسها بالاكتئاب وانتحرت بسببه، كما استشهدت بالنجم الراحل أحمد زكي، الذي أكدت أنها سمعت أيضا أنه كان يعاني من التوحد الذي يحدث بينه وبين شخصياته الفنية.

نجلاء بدر: سمعت أن أحمد زكي أصابه عمى مؤقت نفسي بسبب مسلسل الأيام

وواصلت: «سمعت أن أحمد زكي وهو بيعمل مسلسل (الأيام) بتاع طه حسين، جاله عمى مؤقت نفسي، ففعلا أنت لما بتتوحدي مع شخصيات الفنية بتتأثري نفسيا، إديكي مثال أنا واحدة من الناس مبقتش عارفة أنا بحب ألبس أيه، دولابي أصبح شخصيات مش أنا، بقيت لما أنزل محل عشان أشتري لبس لنفسي مش عارفة أختار ايه».