نجلاء بدر: الفن للترفيه.. ومش دوره يقدم رسالة «فيديو»

قالت الفنانة نجلاء بدر، إنها أعجبت بأحدث أفلامها «النهاردة يوم جميل»، منذ عرضه عليها؛ لكونه يتناول عدة قضايا مهمة تخص المرأة، بينها الاغتصاب الزوجي والسمنة وقضايا أخرى، كاشفة أنها تجسد شخصية سيدة تعاني من السمنة، مضيفة: «عاملة في الفيلم دور واحدة تخينة ومبسوطة جدًا أني بعمل كدا».

وأوضحت «نجلاء»، خلال حوراها مع الإعلامية إنجي القاضي، مُقدمة برنامج «مساء DMC»، المذاع على شاشة DMC، أنها لم تكن في بداية مسيرتها الفنية تملك رفاهية اختيار أدوراها الفنية، والقضايا التي تحب أن تتناولها، أما بعد تحقيقها نجاحات كبيرة بهذا المجال، أصبحت تمتلك تلك الرفاهية، وبالتبعية تحاول استغلال ذلك في تقديم قضايا مختلفة تخص المرأة، متابعة: «ابتديت أدور على الأدوار، اللي بتخاطب نفسية ومشاكل المرأة».

نجلاء بدر: الرسالة الأولى للفن تتمثل في الترفيه

وأردفت أنها تؤمن بأن الرسالة الأولى للفن تتمثل في الترفيه، معترضة على تساؤلات البعض حول ما يقدمه الفن للمجتمع، وأنه يجب أن يحمل رسائل مهمة وكبيرة، مضيفة: «مش المفروض يقدم الفن حاجة، ده دور البرامج الإعلامية، لأني خريجة كلية الإعلام وفاهمة، لكن أساس الفن الترفيه، مش أنه يقدم رسالة، ممكن تعرضي منه مشكلة، لكن متقدريش تحليها، ممكن تفتحي دماغ المشاهد لحاجة، لكن ما تقدريش تحطي لها حل».

نجلاء بدر: «دايما بحاول أشوه شكلي في التمثيل»

وعن تقديم نجلاء بدر بهذا الفيلم شخصية امرأة سمينة، أكدت أنها دائما ما تحاول تشويه شكلها في أعمالها الفنية التي تقدمها؛ لأنها لا تريد تقديم دور الفتاة الجميلة، مضيفة: «أنا مش بمثل بشكلي، أنا بمثل عشان أنا ممثلة، فدايما عشان الناس تقولك دي بتمثل عشان شكلها حلو، طب أدي شكلي مش حلو، وأدي جسمي مش حلو، والرسالة اللي عايزة أقدمها أهم بكتير من أننا نفكر في الشكل».

وأشارت إلى أن هناك ممثلين عظماء لم يكونوا على قدر كبير من الجمال، لكنهم كانوا يقدمون أعمالا فنية قوية.

ولفتت إلى أن صناع الفيلم استعانوا بخبير نجح في نحت بدلة جسم سيدة سمينة استخدمتها لتظهر بشكل سمين، مضيفة: «لو شوفتوني هتقولوا على طول نجلاء تخنت، مش أنها لابسة بدلة تتخين، أو متخنة نفسها».