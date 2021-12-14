مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021.. «بدري يومين»

بكرت الحكومة مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 لمدة 48 ساعة خلال الشهر الحالي، مقارنة بمواعيد صرف مرتبات شهر نوفمبر الماضي لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، إذ تبدأ عمليات صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق لـ 22 من الشهر الحالي على مدار يومين، على أن تنتهي من الصرف لجميع الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة يوم الخميس الموافق لـ 23 ديسمبر الحالي، وفقا لما قررته وزارة المالية بحسب كتاب دوري.

مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021

كما سمحت وزارة المالية لجميع الوزارات والمصالح والإدارات والهيئات التابعة للجهاز الإداري للدولة، ممن لم يتمكنوا من صرف المرتبات يومي 22 و23 ديسمبر بالصرف لمدة 3 أيام، تبدأ من الأحد الموافق 26 ديسمبر الحالي، ثم الاثنين الموافق 27 ديسمبر الحالي، وأخيرًا يوم الثلاثاء الموافق 28 من الشهر الجاري.

ويبدأ الموظفون والعاملون بوزارات الصحة والداخلية والتجارة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون العاملين بالخارج وقطاع الأعمال العام صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 يوم الأربعاء الموافق 22 من الشهر نفسه، هذا إلى جانب العاملين والموظفين، وشئون مجلس النواب والأزهر، ودار الإفتاء المصرية.

إتاحة صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 عبر الماكينات

ووجهت وزارة المالية رؤوساء الإدارات والقطاعات بدواوين الوزارات المصالح والجهات الحكومية بالتنبيه على جميع العاملين ونشر الكتاب الدوري في كافة المصالح لإرشاد العاملين، لديها بجداول صرف المرتبات منعا للتزاحم على ماكينات الصرف الآلي، خصوصا أن الوزارة ستتيح صرف المرتبات عبر الماكينات لكل وزارة أو جهة أو إدارة أو مصلحة في اليوم المحدد للصرف حتى في أيام الإجازات الرسمية.

وحذرت وزارة المالية الموظفين من التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خوفا من جائحة كورونا في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تنفذها الدولة في مكافحة تفشي جائحة كورونا العالمية.