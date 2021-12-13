الحكومة تعدل مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021

عدلت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 الحالي لتبدأ صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة بداية من 22 ديسمبر الجاري.

الصرف بداية من الأربعاء 22 ديسمبر

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية حددت فيه مواعيد صرف مرتبات ديسمبر 2021 للعاملين بالدولة على مدار يومين تبدأ في الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الحالي حتى الخميس الموافق لـ 23 ديسمبر الحالي بينما زادت من عدد الأيام الأيام المسموح خلالها الصرف لجميع الجهات والمصالح والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة لمدة 3 أيام تبدأ من الأحد الموافق لـ 26 ديسمبر الحالي ثم الإثنين الموافق لـ 27 ديسمبر الحالي وأخيراً يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 من الشهر الجاري.

تقسيم الوزارت والهيئات

وبحسب الكتاب الدوري الذي حصلت «الوطن» على نسخة ضوئية منه تم تقسيم الوزرات والجهات والهيئات والإدارات التابعة للجهاز الإداري للدولة لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 على اليومين إذ يبدأ موظفو وعمال وزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والهجرة وشؤون العاملين بالخارج وقطاع الأعمال العام بالإضافة إلى شئون مجلس النواب والأزهر والأوقاف والداخلية والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول الصرف على اليومين.

وشددت وزارة المالية في الكتاب الدوري على دواوين الوزارات والجهات الإدارية التابعة للجهاز الإداري للدولة بضرورة التنبيه على العاملين لديها بجداول صرف المرتبات منعاً للتزاحم علة ماكينات الصرف الالي خصوصا أن الوزارة ستتيح صرف المرتبات عبر الماكينات لكل وزارة أو جهة أو إدارة أو مصلحة في اليوم المحدد للصرف حتى في أيام الإجازات الرسمية.

وأهابت المالية بالموظفين والعمال بعدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي خوفا من جائحة كورونا والالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة تفشي الجائحة حرصا على صحة وسلامة الجميع.