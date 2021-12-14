«الصحة»: تردد مرضى كورونا على المستشفيات أقل في الموجة الرابعة للفيروس

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن معدلات تردد مرضى كورونا على مستشفيات العزل الصحي على مستوى محافظات الجمهورية أقل من الموجات الثلاث السابقة للفيروس.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أن اللقاحات كانت عاملًا أساسيًا في جعل الأعراض التي تظهر على المواطنين حال الإصابة بسيطة ومتوسطة لذلك فإن الموجة الرابعة لفيروس كورونا مختلفة حتى في حال التحورات الجديدة للفيروس.

الموجة الرابعة من فيروس كورونا

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: «الأسبوع الماضي شهد انخفاضًا في أعداد إصابات كورونا ومن المتوقع أن تستمر لمدة أسبوعين ثم بعد ذلك نستطيع القول إننا تخطينا ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا».

وأشار إلى أن اللقاح المصري يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين من جائحة كورونا .

المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر

ودعا الدكتور حسام عبد الغفار المواطنين بضرورة حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس والانتهاء من تطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري، مؤكدا أن جميع لقاحات كورونا آمنة وفعالة وحتى الآن ثبت فعاليتها ضد متحورات فيروس كورونا.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 369997 من ضمنهم 307926 حالة تم شفاؤها، وذلك بعد تسجيل الوزارة أمس 799 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.