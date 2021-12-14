«فايزر»: العقار المضاد لـ«كورونا» فعال ضد «أوميكرون»

أعلنت شركة فايزر، اليوم، أنّ الأقراص التجريبية المضادة لفيروس كورونا، التي تنتجها الشركة، تبدو فعالة ضد متغير أوميكرون، وقالت الشركة إنّ النتائج الكاملة لدراستها التي شملت 2250 شخصًا، أكدت النتائج المبكرة الواعدة للعقار ضد الفيروس، مؤكدة أنه حدّ من دخول المستشفى والوفيات بنحو 89 ٪ بين البالغين المعرضين لخطر كبير.

العقار فعّال ضد متغير أوميكرون

وذكرت وكالة «اسوشيتدبرس»، أن الاختبارات المعملية أظهرت أن العقار يحتفظ بفعاليته ضد متغير أوميكرون، بعد أن اختبرت شركة فايزر العقار المضاد للفيروسات ضد نسخة من بروتين بشري رئيسي يستخدمه أوميكرون لإعادة إنتاج نفسه.

الغذاء والدواء تصدران قرارًا بشأن عقار فايزر

ومن المتوقع أن تحدد إدارة الغذاء والدواء، قريبًا ما إذا كانت ستسمح بتداول أقراص شركة فايزر والعقار المنافس من شركة «ميريك»، والتي تم تقديمها إلى الجهات التنظيمية قبل عدة أسابيع، وحال منحها الموافقة، ستكون الحبوب أول علاجات كورونا التي يمكن للأمريكيين الحصول عليها من الصيدلية وتناولها في المنزل، ويمكن لبيانات شركة فايزر أن تساعد في طمأنة المنظمين في هيئة الغذاء والدواء بشأن فائدة دوائها بعد أنّ كشفت شركة «ميريك»، عن فوائد أقل من المتوقع لعقارها في الاختبار النهائي، ففي أواخر الشهر الماضي قالت الشركة إنّ حبوبها قللت من حالات الاستشفاء والوفيات بنسبة 30٪ لدى البالغين المعرضين لمخاطر عالية.

وتأتي تلك التحديثات من شركة «فايزر»، مع ارتفاع حالات فيروس كورونا من وفيات ودخول للمستشفى، بينما بلغت وفيات الولايات المتحدة نحو 800 ألف حالة بسبب الوباء، كما تتسارع الزيادة الأخيرة، التي يقودها متغير دلتا، بسبب الطقس الأكثر برودة والتجمعات الداخلية، حتى مع استعداد مسؤولي الصحة لتأثير المتحور أوميكرون.