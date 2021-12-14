رئيس هيئة الجودة: أصدرنا 9 آلاف مواصفة قياسية  

شهدت الفعاليات الختامية لمعرض فوود أفريكا انعقاد ندوة بعنوان «خارطة الطريق إلى الأسواق الدولية مع التركيز على أفريقيا»، واستعرض الدكتور خالد صوفي رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، أهم الخدمات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة باعتبارها الجهة الوطنية الوحيدة المعنية بنشاط إعداد المواصفات القياسية على مستوى الوطني.

إصدار 9 آلاف مواصفة قياسية

وأصدرت الهيئة حتى الآن 9 آلاف مواصفة قياسية، موضحًا أن الهيئة تتضمن مجموعة من اللجان الفنية الوطنية بمختلف القطاعات الإنتاجية الغذائية والهندسية وكيماوية والغزل والنسيج، وتضم هذه اللجان تشكيل متوازن للقطاعات الانتاجية والرقابية والخبرات الأكاديمية في مجال عمل كل لجنة.

جاء ذلك بمشاركة الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، وعلي باشا، وزير مفوض تجاري مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية بجهاز التمثيل التجاري، وأحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، و أشرف سعيد، المدير التنفيذي لشركة جسور، ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وهاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، وكريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية، ومحمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير الصناعي.

عضوية مصر في المنظمة الإفريقية للتقييس «أرسو»

وأوضح «صوفي» أن مصر عضو في المنظمة الإفريقية للتقييس «أرسو» ما يتيح لها العمل على عملية توافق المواصفات القياسية، وإجراءات تقييم المطابقة بين دول القارة الإفريقية الأعضاء بالمنظمة التي تضم حاليًا في عضويتها 38 دولة إفريقية، موضحًا أن الهيئة تشارك بعدد من الخبراء ممثلي الهيئة في عملية إعداد المواصفات الإفريقية الموحدة، إذ ساهمت فى إصدار عدد كبير من المواصفات الأفريقية الموحدة والتي صدرت عن عدد 23 لجنة فنية في القطاعات الإنتاجية المختلفة.

إتاحة قائمة بالمواصفات الإفريقية الموحدة

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، أن الخدمات التي يمكن أن تقدمها الهيئة للمصدرين المهتمين بالتصدير لإفريقيا تتضمن إتاحة قائمة بالمواصفات الإفريقية الموحدة الصادرة في مجال اهتمام كل مصدر، وتوفير المواصفات الإفريقية المطلوبة من المصدرين، فضلا عن دعوة المصدرين للمشاركة في عملية إعداد المواصفات الإفريقية الموحدة، وتوفير الأدلة الإرشادية الصادرة عن منظمة الأرسو والخاصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات، فضلا عن توفير خدمة إرسال الاستفسارات الفنية، وتقديم البرامج التدريبية في نظم إدارة الجودة.

ومن جانبه، أوضح علي باشا، وزير مفوض تجاري مدير إدارة الدول والمنظمات الافريقية بجهاز التمثيل التجاري، أن الدولة تعكف حاليا على إعداد برنامج شامل لتعزيز التواجد التجاري والاستثماري في قارة إفريقيا، بالتعاون مع مختلف الجهات والوزارات التي تتضمن وزارات التجارة والصناعة والتخطيط والنقل وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف البرنامج حل مشكلات المصدرين، موضحًا أن التمثيل التجاري عقد أمس، سلسلة لقاءات مع ممثلي المجالس التصديرية وصندوق تنمية الصادرات وهيئة المعارض والمؤتمرات، لوضع خطوات تنفيذية للترويج للصادرات المصرية إلى الأسواق الإفريقية.

إتاحة المواصفات الافريقية للمصدرين المصريين

وأشار الوزير المفوض إلى أهمية تنظيم القطاع الخاص المصري لبعثات تجارية لأسواق قارة إفريقيا، من خلال المجالس التصديرية على غرار البعثات الناجحة التي جرى تنفيذها خلال العام الماضي إلى دولتي أوغندا وتنزانيا، وذلك للاستفادة من المساندة المالية المقدمة للبعثات المتجهة للدول الإفريقية.

معايير مراعاة البيئة والتغيرات المناخية

وبدوره لفت أحمد جابر، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف إلى أن السوق الإفريقي أصبح سوق صعب النفاد إليه بنفس طريقة التفكير التقليدية، خاصة وأن الأسواق الإفريقية لم تعد تكتفي بالاشتراطات القديمة للاستيراد، بل دخل في هذه الاشتراطات معايير مراعاة البيئة والتغيرات المناخية، وإعطاء أولوية للتغليف بالورق على حساب البلاستيك، فضلا عن أهمية التزام المنتج بثقافة كل شعب إفريقي على حده، مشيرا إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية في إفريقيا وخطوط نقل ملائمة بين مصر ودول إفريقيا.

كما أشارت مي خيري، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية أن المجلس قام بتنظيم بعثتين تجاريتين خلال العام الماضي إلى دولتي أوغندا وتنزانيا، مضيفا أن العام المقبل سيشهد تنظيم بعثات ترويجية لكينيا والسنغال وغانا ومدغشقر والمغرب.

تطور ملحوظ في صادرات الحاصلات الزراعية

ونوه هاني حسين، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية بأن صادرات الحاصلات الزراعية بلغت خلال عام 2016 نحو 27 ألف طن بنسبة 4% من حجم الصادرات المصرية، بينما بلغت الآن نصف مليون طن بنسبة 14% من الصادرات المصرية، الأمر الذي يعكس التطور الملحوظ الذي شهده القطاع، موضحًا أهمية تنظيم مزيد من البعثات الترويجية للدول الإفريقية لزيادة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لأسواق القارة السمراء.

وأكد أشرف سعيد، المدير التنفيذي لشركة جسور أن الشركة تعمل من خلال نظام الوساطة التجارية وتسويق المنتجات المصرية في إفريقيا ودول العالم ومساعدة المنتجين والمصدرين المصريين لتوزيع منتجاتهم، وفتح أسواق دولية من خلال التسجيل في الكتالوج الإلكتروني للشركة مجانا، وإدراج المنتجات الخاصة بشركاتهم وعرضها، إذ تمتلك الشركة 14 فرعا حول العالم، 6 منها في إفريقيا، منوها بأنه يجرى افتتاح 5 فروع جديدة مطلع العام المقبل في فرنسا ودبي والصين وغانا والكاميرون.

وأوضح كريم بركة، مدير عام شركة صافولا للصناعات الغذائية، أن الشركة تعمل في السوق الإفريقي منذ 20 عاما، وتنتج نحو 50 دولة وتركز في التصدير على الدول الإفريقية، موضحًا أن نجاح الشركة في هذا السوق الواعد اعتمد على تحليل الشركة لكافة البيانات الخاصة بالمستهلك الإفريقي، وتفعيل دور المعارض والبعثات التجارية.

وأضاف محمد القماح، الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتطوير الصناعي أن الشركة تختص في مشروعات الكهرباء ومشروعات الطاقة وإنشاء مناطق صناعية متكاملة، موضحًا أن الشركة قامت بدراسة مستفيضة للأسواق الإفريقية لتعزيز تواجدها بها مثل جيبوتي والسودان، كما أن هناك فرص واعدة في تنزانيا لقطاع الصناعات الغذائية.