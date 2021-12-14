طلاب دمياط يوزعون الهدايا على مرضى السرطان بمشاركة بنك الطعام

نظمت مدرسة «الإيمان» الخاصة في محافظة دمياط، زيارة إلى معهد أورام دمياط، اليوم الثلاثاء، تحت إشراف جيرمين رياض، مدير إدارة المشاركة المجتمعية، ومحمد أبو حشيش، رئيس مجلس إدارة بنك الطعام في دمياط، وتوجيه التربية النفسية، وذلك للمساهمة في إدخال البسمة والسعادة على مرضى معهد الأورام، وللتخفيف عن ذويهم.

وقام الطلاب بتوزيع الهدايا والحلوى والمياه والعصائر وسط فرحة كبيرة من المرضي، الذين ارتسمت علامات السعادة على وجوههم، وبينما أعرب الطلاب عن تمنياتهم للمرضى بالشفاء العاجل، طالبهم المرضى بتكرار الزيارة.

وكيل تعليم دمياط يناقش مشاكل أصحاب المدارس الخاصة

في الغضون، عقد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً مع ممثلي وأصحاب المدارس الخاصة بالمحافظة اليوم الثلاثاء، بحضور رؤساء أقسام التعليم الخاص بالإدارات التعليمية، وعبد الرازق الزيني، وكيل المديرية ومديري عموم المديرية، والتوجيه المالي والإداري والتعليم الخاص والإدارة القانونية ومديري المراحل التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن اللجنة ناقشت مشكلات عدد من المدارس الخاصة، كما طرح آليات واستراتيجيات تستهدف وضع الحلول لمشكلات المدارس الخاصة، وذلك لعدم تكرارها وتفاديها مع بداية العام الدراسي القادم.

مناقشة المعوقات ومقترحات النهوض بالعملية التعليمية

وناقش وكيل الوزارة المعوقات التي تعيق المدارس الخاصة عن تقديم رسالتها، واستمع للمقترحات وسبل إزالة تلك المعوقات، كما ناقش الدكتور خالد خلف مقترحات المدارس للنهوض وتطوير العملية التعليمية بها، ومناقشة المبادرات المقدمة من إدارة التعليم الخاص بالمديرية، مثل مبادرة «شتاء دافئ»، ومبادرة «المدرسة الداعمة».

وأكد وكيل تعليم دمياط على توفير كل الدعم والرعاية للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها وانضباطها بالمدارس الخاصة على مستوى المحافظة.