«وكيل تعليم دمياط» يتابع سير العملية التعليمية ومدى اتخاذ الإجراءات

أشاد الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بتفعيل حجرات الاقتصاد المنزلي ومعامل العلوم والتطوير التكنولوجي، مشيرا لتفعيل المبادرات التي تطلقها المديرية، والعمل على مبادرة صانع السعادة التي تهدف رسم الابتسامة والسعادة لدى الطلاب أثناء اليوم الدراسي وعمل مبادرات تحث على رفع روح الوطنية وإظهار المعلمين المتميزين وإبراز تميزهم والنقاط المضيئة بالمدارس.

يأتي ذلك في إطار خطة مديرية التربية والتعليم بدمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية وتدريب الطلاب على مهارات التخطيط والتواصل.

وكيل وزارة التربية والتعليم: نسعى لتفعيل مبادرات تحث على رفع روح الوطنية

وعقد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي وإدارة التخطيط والمشروعات، وفريق المدربين لمبادرة المخطط الصغير، وذلك لوضع الأطر التنظيمية الخاصة بالمبادرة والتي تتم بالتعاون بين الإدارتين.

وناقش وكيل الوزارة، أساسيات المبادرة وطرق تحقيقها على أرض الواقع، مؤكدا على ضرورة إكساب الطالب الموهوب مهارة التخطيط وتقديم الطرق التى تدعمه وتساعده للتطبيق الفعلي ليصل بمدرسته إلى مدرسة جاذبة والاهتمام بأفكار الموهوبين المشاركين والمتدربين، مؤكدا على شروط اختيار المتدربين لكى يحققوا الهدف والنجاح الشخصي والجماعي للطلاب المستهدفين.

«وكيل تعليم دمياط» يتابع سير العملية التعليمية والإجراءات الاحترازية بالمدارس

وتفقد اليوم الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، مدرسة الدكتور محمد حسن الزيات للتعليم الأساسي بإدارة دمياط الجديدة التعليمية، وحضر «وكيل الوزارة» طابور الصباح وتحيه العلم واستمع للإذاعة المدرسية معربا عن إعجابه بالبرنامج المقدم وانتظام الطابور واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

وتابع «خلف» سير العملية التعليمية بفصول المدرسة مناقشا الطالبات علميا للوقوف على المستوى العلمي وإجادة الطالبات لمهارات اللغة العربية.