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محمود مسلم

التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام

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الوطن
07:20 م | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
وزارة التموين والتجارة الداخلية

وزارة التموين والتجارة الداخلية

في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وإرتفاعات الأسعار العالمية للزيوت، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 106 آلاف طن زيت خام منها: (69 ألف طن زيت خام مستورد (39 ألف طن زيت عباد ، 30 ألف طن زيت صويا)، وكذلك 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنية.

وتجدر الإشارة  إلى أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6.5 شهر.

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