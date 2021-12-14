التموين تتعاقد على شراء 106 آلاف طن زيت خام

في إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت التمويني، وفي ظل تقلبات وإرتفاعات الأسعار العالمية للزيوت، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد على كمية 106 آلاف طن زيت خام منها: (69 ألف طن زيت خام مستورد (39 ألف طن زيت عباد ، 30 ألف طن زيت صويا)، وكذلك 37 ألف طن زيت صويا خام محلي بالجنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني لا يقل عن 6.5 شهر.