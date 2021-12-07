محافظ الدقهلية يعلن إنشاء أكبر سوق جملة بالتعاون مع وزارة التموين

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إنه يجري حاليا دراسة إقامة أكبر سوق جملة في محافظة الدقهلية بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية لافتا إلى أن المحافظة تتعاون مع وزارة التموين لتنفيذ 3 مشروعات، بينها مشروع أكبر منطقة لوجستية ومشروع لإنشاء أكبر سوق جملة، بالإضافة إلى دراسة إنشاء سوق ماشية منظم بالمحافظة.

إنشاء أكبر منطقة لوجستية بالدقهلية

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية للإعلان عن بدء التنفيذ والمخطط العام لأكبر مشروع لإنشاء منطقة لوجستية بالدقهلية، بالتعاون مع شركة «مراكز»، بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية وأشرف فريد رئيس قطاع تطوير الأعمال بشركة مراكز وأحمد بدراوي نائب رئيس مجلس إدارة شركة مراكز، وباسل رمزي العضو المنتدب للشركة .

متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئة ومناطق تجارية

وتتضمن المرحلة الأولى من مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الدقهلية، إنشاء متاجر وقاعات عرض ومناطق تجزئة ومناطق تجارية ولوجستية ومطاعم ودور سينما وملاهي وفروع للبنوك وصيدليات وصالات للألعاب الرياضية ومعارض بيع سيارات وهايبر ماركت ومعارض لوحدات تجارية وإدارية ومخازن، ومن المقرر افتتاح المرحلة الأولى خلال عام من الآن، كما تتضمن المرحلة الثانية، مبنى فندقي ومكاتب إدارية وتجارية‪.‬