وظائف وزارة التموين: 4 أيام وينتهي التقديم.. اعرف الشروط والمستندات

تنتهي اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بعد 4 أيام وتحديدا يوم 8 ديسمبر الجاري، من استقبال طلبات وظائف وزارة التموين، والمعلنة عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين منذ يوم 9 نوفمبر الماضي، حيث تتسلم الأمانة الفنية للجنة يوميا طلبات التقدم منذ الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا لحين انتهاء التقديمات يوم 8 ديسمبر الجاري.

وظائف وزارة التموين في المديريات

وتشمل وظائف وزارة التموين، المتاح التقديم فيها حتى الأن، عدد 7 وظائف قيادية في مديريات التموين بعدد من المحافظات، وفقا للمعلن عبر موقع الوزارة، والذي أكد أن الطلبات التي ترد للوزارة بالبريد لن يتم الالتفات لها، فضلا عن استبعاد الطلبات غير المستوفاة لشروط والمستندات المطلوبة في إعلان الوظائف والتي تشمل: «مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة المنوفية ومدير مديرية التموين والجارة الداخلية بمحافظة الأقصر».

شروط التقديم على الوظائف

واشترطت وزارة التموين، أن تقدم الطلبات إلى اللجنة الدائمة للوظائف القيادية بديوان عام وزارة التموين الكائن 99 شارع قصر العيني بالقاهرة، على أن يتم إرفاق مستند حالة وظيفية حديث ومعتمد ومختوم من جهة العمل مع طلب التقدم على الوظيفة، موضحا به البيانات التالية:

1- تاريخ ومحل الميلاد.

2- التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية.

3- تاريخ التعيين.

4- التدرج الوظيفي.

5- القدرة على إجادة لغات أجنبية.

6- المعرفة بعلوم الحاسب الآلي.

7- الخبرة النوعية والزمنية.

8- الاشتراك في المؤتمرات وإعداد البحوث.

9- الوظائف الإشرافية.

10- الإجازات الخاصة ونوعها.

11- الدورات التدريبية ونوعها ومدتها ومكانها.

12- العلاوات التشجيعية.

13- خطابات الشكر والتقدير.

14- الجزاءات إن وجدت.

15- تقارير الكفاية لآخر عامين.

16 - محل الإقامة.

17- عدد 2 صورة شخصية.

18- صورة بطاقة الرقم القومي.

19- العنوان ورقم الهاتف وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها مؤيدة بالمستندات التي تدعم طلبه.