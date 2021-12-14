إصابة 4 أطفال في انقلاب أتوبيس في الشرقية

أصيب 4 أطفال في انقلاب أتوبيس يقل عددا من تلاميذ الحضانة في مركز بلبيس.

إخطار بالحادث

تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا بانقلاب أتوبيس بداخله عدد من التلاميذ في الحضانة، ما أسفر عن إصابة 4 أطفال وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزي، وجاري تحويل اثنين منهم إلى مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.