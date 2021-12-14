بريد الوطن.. شقة ضمن المطلقات والحالات الخاصة يا وزير الإسكان

أنا سيدة مطلقة منذ 10 سنوات، تركنى زوجى بصحبة طفلى الوحيد الذى يدرس حالياً فى الصف الخامس الابتدائى، وللأسف لم يمنحنى طليقى أى حق من حقوقى الشرعية لديه، رغم حصولى على أحكام قضائية، غير أنها لم تنفّذ، وأنا الآن أقيم مع والدتى وإخوتى فى شقة بالإيجار، وكل أملى أن أحصل على شقة ضمن الشقق التى تُخصّصها وزارة الإسكان للمطلقات وأصحاب الحالات الأولى بالرعاية، وسبق أن تقدّمت بأكثر من شكوى لمحافظ الغربية، غير أننى لم أجد أى استجابة، أناشد السيد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، التكرّم بمنحى شقة، تعفينى أنا وابنى من السكن مع الأسرة.

«ع. ع. ى»

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com