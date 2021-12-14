بريد الوطن.. رسالة الفن ودور الفنان

لا أحد ينكر الرسالة التى تصل إلى المتلقى عن طريق الفن، سواء السينما أو المسرح أو المعارض التى تعرض اللوحات الفنية على اختلاف أشكالها أو فن الباليه أو حتى الأغنية.

فقد تفشل الكتب -رغم الجهد الكبير الذى قام به الكاتب لكى يوصل رسالته عن طريقها- فى إيصال الرسالة إلى المتلقى لعزوف الشباب عن القراءة، ومن هذا المنطلق نذكر أهمية الفنان والمسئولية الكبيرة التى تقع على عاتقه فى تقديم الفن الراقى والمحترم من الأعمال التى تسهم فى الارتقاء بالمجتمع. فالفن تأثيره أقوى وأسرع فى المتلقى، لذلك إذا لم يسهم الفن فى تثقيف المتلقى وتوسيع مداركه، يكون مجرد ضجيج، وليس فناً.

وهنا يبرز الدور الذى تقوم به وزارة الثقافة تحت قيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم فى المشاركة المميزة فى تثقيف المجتمع، خاصة عرض المسرحيات بقصور الثقافة المختلفة فى جميع المحافظات وعرض الأفلام السينمائية الهادفة المشاركة فى المهرجانات المختلفة وورش الفن المتعدّدة والفن الراقى الذى يُعرض بدور الأوبرا المختلفة، والذى يسهم فى تطوير المجتمع إيماناً منها بهذا الأمر.

تحية لكل فن راقٍ يسهم فى تطوير المجتمع وتحية لكل فنان ينتقى أعماله بعناية ليقوم بتوصيل رسالة.

مروة مصطفى حسونة

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