مصر تنجح في تسجيل الخط العربي بـ اليونسكو

نجحت مصر بالتنسيق مع دول السعودية، لبنان، الأردن، وتونس في تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، وذلك عبر جهود وزارتي الثقافة والخارجية ووفد مصر لدى اليونسكو، وهو الملف السادس الذي جرى تسجيله بعد (السيرة الهلالية، التحطيب، الأراجوز، الممارسات المرتبطة بالنخلة، والنسيج اليدوي بالصعيد)، وذلك ضمن اجتماعات اللجنة الحكومية الدولية وبحضور جميع الدول الأعضاء.

إنجاز جديد لمصر في مجال صون الهوية

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن تسجيل الخط العربي على قوائم الصون العاجل للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو جاء بعد تقديم ملف شاركت مصر في إعداده مع 16دولة.

إحدى الوسائل الفاعلة في تعريف الحضارة العربية

وأضافت أن هذا التسجيل يعد إنجازًا جديدًا في مجال صون الهوية باعتبار الخط من أهم مفردات الحضارة العربية، وإحدى الوسائل الفاعلة في التعريف بها، مما يساهم في الحوار بين الثقافات العالمية، ويدعم جهود إلقاء الضوء على تاريخها.

ووجهت الشكر لـ لجنة صياغة الملف، والتي تتمثل في الدكتورة نهلة إمام خبير التراث الثقافي غير المادي، وممثل مصر، والدكتور هاني الهياجنة (الأردن)، الدكتورة آني طعمة (لبنان)، الدكتور عماد بن صولة (تونس)، والفنان محمد بغدادي المستشار العلمي للملف.