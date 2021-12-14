«القومي للمرأة»: تصحيح المفاهيم المغلوطة للعنف الأسري بأسوان

قالت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، اليوم، إن مبادرة «مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع»، في أسوان، كثاني محافظة بعد الإسماعيلية، تتناول بعض العادات والتقاليد المتأصلة، التي تساهم بشكل كبير في ممارسات العنف الأسري، مشيرة إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة للعنف ضد المرأة في إطار الأسرة، وأسباب العنف الأسري وأشكاله وتأثيره على الأطفال، والخلافات الصحية وعلاجها بالحوار بين أفراد الأسرة.

مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع

ونفذ المجلس القومي للمرأة، لقاء بكلية الزراعة جامعة أسوان، ضمن فعاليات حملة «مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع»، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع الأزهر الشريف، ممثلا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وذلك في إطار حملة الـ 16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي ينفذها المجلس هذا العام تحت شعار «كوني».

جاء ذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، والدكتور مجدي محمد علي نائب رئيس مستشار رئيس جامعة أسوان، والدكتور رضا السباعي عضو المكتب الفني للإمام الأكبر، ونورهان زينهم ومحمد رمضان ممثلي مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة.

وقدم الدكتور أسامة الحديدي، التحية للحضور المشاركين في اللقاء، وأثنى على بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف والمجلس القومي للمرأة، الذي يهدف إلى لم شمل الأسرة المصرية، والسعي إلى الترابط الأسري، مشيرا إلى الأسوة الحسنة المتمثلة في بيت النبوة، وكيف تكون الألفة والمودة في البيوت، وكيفية مناهضة العنف الأسري الذي يترتب عليه الكثير من المفاسد، التي قد تصل إلى إهمال الأسرة والتأثير على العمل.

دور مكتب شكاوى المرأة

وألقت نورهان زينهم، كلمة تعريفية عن دور مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة في تلقي شكاوى السيدات، والعمل على حلها من خلال مجموعة من المحامين على مستوى المحافظات لحل مشكلات السيدات أو إحالتها للجهات المختصة، مشيرة إلى أهداف بروتوكول التعاون مع وحدة لم الشمل التابعة لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.

يذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شهد بالأمس، انطلاق فعاليات حملة مناهضة العنف الأسري وبيان أثره على المجتمع، في قاعة المجلس التنفيذي بمقر المحافظة، وذلك بحضور الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسوان، والدكتور أسامة الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى، بالإضافة إلى عدد من القيادات الدينية، والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.