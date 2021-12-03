محافظ أسوان: لن أسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مباني داخل مخرات السيول

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مباني داخل مخرات السيول مرة أخرى، سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضرري السيول الأخيرة، وخاصة في منطقتي عزب كيما والناصرية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

رصد منازل في حرم المخرات

جاء ذلك أثناء عرض المهندس محمد الشروني، وكيل وزارة الري، على محافظ أسوان، الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن والتي تمثلت في رصد عدد من المنازل الواقعة ضمن الحرم غير الآمن لأحد الأودية الطبيعية بين عزبتي الفرن والمرشح بكيما، والتي سيتم إخلائهما وإدراجهما ضمن خطة المحافظة لتطوير العشوائيات للحفاظ على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم، سواء بصرف تعويض مالي أو تخصيص وحدة سكنية ضمن مساكن لإيواء متضرري السيول بحي السلام.

وشدد اللواء أشرف عطية، على أنه نظراً للتغيرات المناخية غير المتوقعة والمفاجئة، والتي يمكن أن تهدد مستقبلاً هذه المنازل، فقد تم توجيه الإدارة المركزية للري بحصرها، وخاصة أنه تم إنقاذهم بعد حجز سد كيماب والبحيرة الصناعية التابعة له لأكثر من 2 مليون متر مكعب من مياه السيول التي ضربت المحافظة مؤخراً، وذلك ضمن جهود وزارة الري بإنشاء السدود والحواجز والبحيرات الصناعية المربوطة بـ 36 مخرا صناعيا.

مراجعة جميع مخرات السيول

وأوضح أنه تم مراجعة جميع المخرات الصناعية من خلال الإدارة المركزية للري والوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن، حيث تم التأكد من عدم وجود أي تعديات أو مباني عشوائية عليها، ولكن نظراً للتضاريس والطبيعة الجبلية بطول المحافظة، فإنه توجد العديد من القرى والمناطق السكنية على المخرات والأدوية الطبيعية.