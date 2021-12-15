طرح فيلم «Marry Me» لـ جينيفر لوبيز في 11 فبراير المقبل

تستعد شبكة «بيكوك» لعرض فيلم الرومانسية الكوميدي «Marry Me» بطولة النجمة العالمية جينيفر لوبيز، على منصتها الإلكترونية، في 11 فبراير المقبل في نفس يوم طرحه في دور العرض السينمائي، وكان من المقرر أن يكون العرض الأول حصريًا على الشاشة الكبيرة، لكن شركة «يونيفرسال بيكشرز» اختارت تغيير خطة طرحه بسبب ضعف الإيرادات في دور العرض السينمائي.

جينيفر لوبيز نجمة بوب تعاني من الخيانة في «Marry Me»

تدور أحداث فيلم «Marry Me» حول نجمة بوب لاتينية تدعى «كات فالديز»، تقوم بدورها جينيفر لوبيز، التي تكتشف قبل لحظات من زفافها على خطيبها نجم موسيقى الروك في حفل موسيقي أنه كان يخونها مع مساعدتها، وتختار باندفاع رجلاً من بين الجمهور للزواج منها، ويقع اختيارها على مدرس الرياضيات مطلق لتتزوجه بدلاً من خطيبها، ويسعى الفيلم للإجابة على سؤال «هل يستطيع شخصان من عوالم مختلفة سد الفجوة بينهما وبناء مكان ينتميان إليه».

الفيلم من إخراج كات كويرو، وسيناريو جون روجرز وتامي صغر وهاربر ديل، وهو مأخوذ عن رواية مصورة تحمل نفس الاسم للكاتب بوبي كروسبي، وهو بطولة جينيفر لوبيز، أوين وويلسون ومالوما، بالإضافة إلى جون برادلي، ميشيل بوتو وأوتكارش أمبودكار.

أفلام «هوليوود» تعاني من انخفاض الإيرادات وتلجأ إلى المنصات الإلكترونية

تعاني دور العرض السينمائي من انخفاض واضح في الإيرادات، في خلال عطلة نهاية الأسبوع، أخفق الفيلم الموسيقي «West Side Story» للمخرج ستيفن في تحقيق التوقعات بشباك التذاكر، حيث إن الأعمال السينمائية الأخيرة لم تحقق أداءً جيدًا في شباك التذاكر مؤخرً ، حتى تلك التي تضم نجومًا كبار مثل ويل سميث في «King Richard»أو «The Last Duel» لمات ديمون وبين أفليك، وإخراج ريدلي سكوت، والسيرة الذاتية الخيالية للأميرة ديانا «Spencer» بطولة كريستين ستيوارت، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وكانت أعلنت شركة «يونيفرسال بيكشرز» مؤخرًا أن معظم أفلامها المقبلة ستعرض لأول مرة على منصة «بيكوك» بشكل حصري بعد 45 يوما من طرحها في دور العرض السينمائي، وذلك بعد ما كان يتم عرضها بعد 120 يوما قبل بدء جائحة كورونا، ومع ذلك، يبدو أن «يونيفرسال بيكشرز» لا تزال تعمل على تعديل خطط الإصدار لقائمة أفلام 2022.