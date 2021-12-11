رامي مالك ينضم لفريق عمل فيلم «Oppenheimer» لـ كريستوفر نولان

انضم النجم الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، لفريق عمل فيلم «Oppenheimer»، للمخرج كريستوفر نولان، بالإضافة إلى فلورانس بيو، بيني سافدي اللذين انضما لفريق عمل الفيلم الذي يضم النجوم روبرت داوني جونيور، مات ديمون، إميلي بلانت، وكيليان مورفي، الذي يؤدي دور الفيزيائي الأمريكي جيه روبرت أوبنهايمر، والذي يطلق عليه «والد القنبلة النووية».

بدء إنتاج فيلم «Oppenheimer» في 2022.. وكيليان مورفي يؤدي دور البطولة

الفيلم يعتبر عن سيرة ذاتية للفزيائي الأمريكي روبرت أوبنهايمر، الذي اكتشف طريقة لتحويل التفاعلات النووية إلى سلاح مدمر، وهو مأخوذ عن الكتاب الحائز على جائزة بوليتزر «بروميثيوس الأمريكي: انتصار ومأساة جيه روبرت أوبنهايمر» للكاتب كاي بيرد ومارتن جيه شيروين، ومن المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم في أوائل عام 2022.

ورغم أن «أوبنهايمر» لعب دورًا رئيسيًا في صنع الأسلحة الذرية، خلال الحرب العالمية الثانية، إلا أنه أصبح فيما بعد يشعر بمشاعر معقدة بشأن قوتها المميتة، فقد ضغط من أجل السيطرة الدولية على الطاقة النووية.

ويلعب كيليان مورفي دور «أوبنهايمر»، حيث يلعب مالك دور عالم، وتؤدي فلورانس بيو دور جان تاتلوك، وهي عضوة في الحزب الشيوعي وجمعتها علاقة حب مع «أوبنهايمر»، وبينما يلعب «سافدي» دور إدوارد تيلر، وهو فيزيائي مشارك في مشروع مانهاتن، ​وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

«فارايتي»: «Oppenheimer» مخاطرة فنية ومالية للمخرج كريستوفر نولان

وذكر موقع «فارايتي» في تقريره حول الفيلم، أن القصة التي تتناولها الأحداث تبدو تجارية حول تطوير القنبلة الذرية، ولكنه يمثل مخاطرة فنية ومالية لمخرج كرستوفر نولان وشركة «يونيفرسال ستوديوز»، حيث تبلغ ميزانيته 100 مليون دولار، وذلك خاصة أن الأعمال السينمائية الأخيرة لم أداءً جيدًا في شباك التذاكر مؤخرً ، حتى تلك التي تضم نجومًا كبار مثل ويل سميث في «King Richard»أو «The Last Duel» لمات ديمون وبين أفليك، وإخراج ريدلي سكوت.