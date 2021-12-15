حظك اليوم برج القوس الأربعاء 15-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج القوس الكلام دائما والحديث مع الآخرين، وعادة ما يتسبب هذا الأمر في إزعاج من حوله خاصة إذا كانوا ممن يفضلون الصمت.

وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

القمر في منزل الصحة يمنحك اليوم كل الطاقة التي تسمح لك بإنجاز مهامك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك للانفتاح اجتماعيا ويساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيرين سيف النصر، ويوافق تاريخ ميلادها 27 نوفمبر.