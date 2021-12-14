حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بالرومانسية والقدرة على احتواء شريك حياته، كما يعرف عنه ميله الدائم للعيش في عالم أحلام اليقظة، وامتلاكه الحس الفكاهي والكرم، لذلك فهو من الأشخاص المحبوبين لمن حوله.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات قد يعدك بلقاء فكري أو فني يثري شخصيتك، وتعرف اليوم كيف تحصل على التأييد والعون.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس بمنزل الأصدقاء تشعل قلبك بالعاطفة.. فلا تتردد في الإعلان عن مشاعرك بحرية.

من أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المعتزلة حنان ترك، ويوافق تاريخ ميلادها 7 مارس.