حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يوصف رجل برج الدلو بالزوج الجيد والأب المثالي، ويعطي أهمية كبيرة لعائلته وأصدقائه، ويحاول الوجود دائماً في المناسبات والاحتفالات العائلية، كما ويفضل إبقاء زاوية من حياته بعيدة عن الأضواء.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك بالحذر في خطواتك، ومحاولة تفادي المواجهات العنيفة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

من المهم اليوم أن تنتبه، فالعناد وصلابة الرأي لن يكونا في صالحك.

من أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل أحمد راتب، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.