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 حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:03 ص | الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس

مولود برج القوس ودود واجتماعي وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر، كما أنه يريد الخير للجميع.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل العمل يساعدك على التطور، وقد تغير عاداتك تدريجيا وتبدو أكثر مرونة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

الشمس في برجك تدفعك للاهتمام بمظهرك، تبدو أكثر نشاطا، وتفتن الجنس الآخر.

من أبرز مشاهير برج القوس الفنانة شيريهان، ويوافق تاريخ ميلادها 6 ديسمبر.

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