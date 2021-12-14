رئيس «ماعت»: مصر تعيش فترة مميزة في حقوق الإنسان

أكد الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة «ماعت» للسلام والتنمية وحقوق الانسان، أهمية دور المجتمع المدني في بناء وتقدم الدول، مشيراً إلى أنه تم تخصيص عام 2022 كعام المجتمع المدني، معتبراً أنه أمر حقيقي هام لتنمية مصر، وهو ما برز في مشاركة 3500 جمعية من المجتمع المدني في مبادرة «حياة كريمة».

رئيس ماعت: مصر تواجه التعذيب والفساد

وأضاف رئيس «ماعت»، خلال كلمته في مؤتمر الهيئة الإنجيلية بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، أن مصر تعيش فترة مميزة في حقوق الإنسان، حيث يتم تنظيم مؤتمرات عن حقوق الإنسان بشكل سلس وطبيعي، عكس الأزمنة الماضية، مؤكداً أن مصر تواجه كل ما يتم ضد حقوق الإنسان، ناهيك عن محاربة المسؤولين الفاسدين.

«عقيل»: مصر تواجه الفساد ولا يعني فساد المجتمع

وأوضح «عقيل» أن مصر تواجه الفساد من خلال القبض على الفاسدين ومحاكمتهم بينما يستغل من هم في الخارج ذلك ويحاولون توضيح أن المجتمع المصري فاسد، إلا أن حقيقة الأمر مصر تواجه الفساد وضبط هذا العدد من المسؤولين دليل على تنظيف الدولة من الفساد والفاسدين.

وأكد أنه يجب توعية المواطنين على دورهم كمواطنين، لا أن يكونوا مجرد أفراد على الأرض، حيث يجب أن يعوا دورهم، وأن يشاركوا في نهضة الدولة، وذلك يتم من خلال المجتمع المدني.

وجاءت الجلسة الثالثة والأخيرة لمؤتمر الهيئة الإنجيلية بالإسكندرية حول المجتمع المدني وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تحدث فيها الدكتور خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، وأدار الجلسة طارق الخولي، عضو مجلس النواب.