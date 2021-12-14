الديهي: التعليم في ذهن السيسي منذ البداية ويواصل قتاله من أجل المعرفة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، زار اليوم جامعة كفر الشيخ، التي تطورت تطور مذهل خلال الفترة الماضية، وتناول إفطار جماعي مع طلاب الجامعة، موضحًا أنه لم يندهش كثيرًا من المستوى التي وصلت إليه، كما أننا أمام متغير جديد، وهناك خطة قومية مصرية لتحديث العملية التعليمية بأكملها، بدأت من كي جي وان وكي جي 2 وحتى الصف الرابع، وذلك خلال تقديمه برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN».

مناهج هذه المراحل التعليمية تناظر الموجودة بأفضل دول العالم تعليميًا

وأضاف «الديهي»، أن مناهج هذه المراحل التعليمية تناظر الموجودة بأفضل دول العالم تعليميًا ومن ينتقدها يكون عن غير وعي أو غير فهم، كما أن قطار تحديث التعليم تحرك وانطلق ولن ينتظر أحد، وانتقاد المناهج ينافي فكرة التطور والانطلاق للأمام، فالتعليم في ذهن السيسي منذ توليه مهام منصبه، معتبرًا أن تواجد الرئيس بكفر الشيخ التي تعتبر زراعية في المقام الأول ويتحدث مع طلابها بشكل أبوي عن الوعي والمستقبل فهذا رافد جديد من روافد بناء العقول المصرية وتنمية الوعي.

الرئيس السيسي وجه المجلس الاعلى للجامعات بالاهتمام بالنوابغ

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس وجه المجلس الاعلى للجامعات بالاهتمام بالنوابغ، وتحويل البحث العلمي لواقع لمجابهة التحديات، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يواصل قتاله من أجل المعرفة والتعليم والبحث العلمي، وصورة الرئيس بين الطلاب بجامعة كفر الشيخ يعكس توجه الدولة القوي تجاه القتال من أجل المعرفة، كما أن الأغاني الوطنية والأوبريتات التي ألقاءها الطلاب أمام الرئيس تعكس تطور نوعي هائل في الذوق العام.

مصر تسير في الطريق السليم

وتابع: «الرئيس السيسي وأبناء الجامعات المصرية والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي بكلمته، يمثلوا ارتقاء بالذوق العام، وأزالنا اليوم التراب والغبار من على القشرة التي أزعجت الكثيرين، فنحن في مصر نعيش صراع بين الغرس والثمين، وبين الحق والباطل والذوق واللاذوق والوعي واللاوعي والدولة واللا دولة، وكان هناك مجموعة من الرسائل تضمنتها زيارة السيسي لكفر الشيخ، تتمثل في دلالة المكان والتوقيت والتصريحات وجميعها تؤكد أننا نسير في الطريق السليم».