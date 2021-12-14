«داليا» في دعوى طلاق: أمه عايزة تجوزه واحدة أحلى مني

حملت «داليا» طفلها وذهبت لمحكمة الأسرة بالجيزة، لتقيم دعوى طلاق للضرر ضد زوجها «ز. أ» بعد أن تحملت والدته 3 سنوات، وقررت أن تخرج عن صمتها، بسبب أن والدته تعنفها لفظياً ونفسياً، وتهين كرامتها باستمرار، وتهددها بأنها ستزوِّج ابنها من «فتاة أجمل منها»، وتتناسب معه في المستوى المادي والاجتماعي، فأقامت دعوى طلاق للضرر.

والدته لم توافق عليها

وقالت الزوجة، في محكمة الأسرة، إنها قابلت زوجها أثناء دراستها بالجامعة، وتبادلا الإعجاب وطلب أن يخطبها ووافقت، لكنها كانت لا تعلم أن والدته ترفض الخطبة لكونها غير مناسبة له من حيث المستوى المادي والاجتماعي، وطوال فترة الخطوبة كانت تفاضل بينها وبين بناتها وزوجات إخوته في كل شيء، وبعد التخرج أجبرتها على الحصول على درجة الماجستير لتتناسب مع نجلها في شيء، وتزوجت منه بعد عامين من الخطبة.

تعنفها خلال الحمل

وأضافت الزوجة أنها تزوجت منه وتحملت طبع والدته من أجله ومن أجل حبهما، وأنجبت منه طفلا، وطوال فترة الحمل كانت والدته تقول لها إنها ليست جميلة، وأنها خائفة من أنها تنجب حفيدها يشبهها، وكانت تعنفها لفظياً وتطلب منها الاهتمام بنفسها أمام الجميع وتقوم بإحراجها أمام الأخريات، وبعد الحمل أنجبت طفلا يحمل ملامح والده، ومع ذلك لم تتوقف عن مضايقاتها.

اعتدى عليها

وأوضحت الزوجة أنها طلبت من زوجها الحديث مع والدته من أجل أن تكف عن مضايقاتها، لكنه لم يوافق وعارضها، وفي إحدى المشاجرات ردت على والدته بعد أن فاض بيها الكيل من تصرفاتها بها، فضربها وطلب منها الاعتذار من والدته لكنها رفضت، وتركت المنزل ولم يسأل عنها أو عن ابنه لمدة أسبوعين، وعادت من أجل طفلها.

هددتها بتزويجه من أخرى

وتابعت الزوجة: «بعد ما رجعت طلبت منه إني متعاملش مع والدته لأنها بتجرح كرامتي وبتهاني، وبعد فترة بدأت تهددني أنها هتجوزه واحدة أحلى مني ومناسبة عني، علشان تعرف تقول للناس إنها مرات ابنها، وطبعا الموقف اتكرر أكتر من مرة، وبقى موضوع عادي، ولما اشتكى بقى هو اللي يضايقني بالكلام فطلبت الانفصال ورفض، وسبت البيت للمرة التانية».

وأنهت الزوجة دعواها بأنها قررت الطلاق منه لكنه رفض، فلجأت لمحكمة الأسرة وأقامت دعوى طلاق للضرر، بسبب العنف النفسي الذي تتعرض له منذ 3 سنوات على يد والدته، وما زالت الدعوى أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.