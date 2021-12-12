موعد مباراة منتخبي مصر وتونس في بطولة كأس العرب والقنوات الناقلة

فاز أمس المنتخب الوطني على نظيره الأردني بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور ربع النهائي في المباراة التي أقيمت بين الفريقين أمس، وهو ما أهله للدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب المقامة في الدوحة، إذ يلتقي منتخبا مصر وتونس يوم الأربعاء المقبل 15 ديسمبر على استاد 974 بالعاصمة القطرية في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتنقل المباراة المرتقبة على قنوات أون تايم سبورتس والكأس القطرية المفتوحة وغيرها من القنوات.

ويستطيع الجمهور المصري والعربي متابعة مباراة منتخب مصر وتونس، عبر عدد من الترددات، التي يمكن تحميلها على النحو التالي:

ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، نرصد ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر وتونس في بطولة كأس العرب ومن بينها تردد قناة الكأس القطرية وأون تايم سبورت على النحو التالي:

تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة

القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11919.

- معدل الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة «أون تايم سبورتس»

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 10853.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

ترددات أخرى

كما نوهت مجموعة قنوات bein sports عن حصولها على حقوق بث مباريات كأس العرب على القنوات المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، دون أن تكون هناك حاجة للاشتراك في القنوات المشفرة، وجاءت الترددات كالتالي:

تردد قناة bein sport 1 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11013.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل التصحيح: 3/4.

- الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة bein sport 2 المفتوحة

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11054.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

يذكر أن منتخب تونس المعروف بـ «نسور قرطاج» تأهل على حساب نظيره العماني بفوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب المدينة التعليمية بمدينة الريان القطرية.