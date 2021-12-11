مصر تكسر صمود الأردن بثلاثية وتتأهل للقاء تونس في نصف نهائي كأس العرب

تأهل منتخب مصر لنصف نهائي كأس العرب بعد الفوز على منتخب الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد الجنوب في الدور ربع النهائي، والتي امتدت للوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بهدف لكل فريق.

أهداف مصر والأردن وافتتح يزن النعيمات أهداف الأردن في الدقيقة 12، قبل أن يدرك مروان حمدي هدف التعادل للفراعنة في الدقيقة 46، ونجح أحمد رفعت في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 100، قبل أن يختتم مروان داود أهداف الفراعنة في الدقيقة 119.

وضرب منتخب مصر موعدًا ناريا في نصف نهائي بطولة كأس العرب بمواجهة منتخب تونس في المباراة المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب 974.

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