وظائف خالية في بنك مصر للمؤهلات العليا.. اعرف الشروط

يبحث الكثير من الأشخاص الراغبين في الحصول على وظائف شاغرة عن فرص عمل في البنوك، وبشكل خاص خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات، وأعلن بنك مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن» عن حاجته لوظائف شاغرة للعمل في فروع البنك المختلفة، بوظيفة مساعد عملاء الخدمات المصرفية.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة، تفاصيل الوظائف الشاغرة والشروط المطلوبة للالتحاق بها، وفق ما أعلنه البنك، كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لـ وظائف حاصلا على بكاليوريوس أو تعليم عالي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة مهنية متوقعة في الاتصال مع العملاء.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مستوى عالٍ في اللغات «عربي، فرنسي، إنجليزي».

مسؤوليات الوظائف في بنك مصر

- يقوم بالترحيب بعملاء البنك المهمين، كما يقوم بمعالجة أو معالجة العمليات الفنية اللازمة لمعالجة طلبات العملاء.

- يعمل ضمن فريق عملاء VIP بالتعاون الوثيق، ويكون مساعد العملاء مسؤولاً عن الاستقبال الفعلي والهاتف للعملاء.

- يستمع إلى العملاء، ويتلقى التعليمات والطلبات (البريد الإلكتروني ، البريد ، الهاتف ، إلخ) ويفحصها ويتحقق من صحتها قبل تقديم ملف كامل إلى المدير.

- بمجرد قبوله يتعين عليه معالجة أوامر الأموال النقدية بأي عملة (الدفع والسحب والتبادل)، أوامر لوسائل الدفع، إيداع الشيكات أو التحويلات.

- يعمل في مهمته المتمثلة في خدمة العملاء من كبار الشخصيات، يجب أن يسعى للرد على أي طلب أو تصعيد أي طلب يتعلق بالإدارة المصرفية اليومية وإدارة الثروات لعملاء كبار الشخصيات.

- يسعى إلى العمل في امتثال صارم للالتزامات التنظيمية وتطبيق واجب اليقظة فيما يتعلق بنظام مكافحة غسيل الأموال.

- يدير ملفات العملاء ويؤدي أرشفة منتظمة لمختلف الوثائق.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف بنك مصر إرسال السيرة الذاتية الخاصة على الحساب الرسمي الخاص ببنك مصر على الموقع الرسمي الخاص بالتوظيف «لينكد إن».