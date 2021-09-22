تفاصيل الوظائف الشاغرة في مؤسسات حكومية.. منها «التربية والتعليم»

يبحث كثير من العاطلين أو الراغبين في الانتقال لعمل آخر على محركات البحث عن الوظائف الشاغرة لمحاولة التقديم بها، سواء كانت تلك الوظائف في جهات خاصة أو حكومية، ولعل الوظائف الحكومية هي التي يبحث عنها المواطنون بشكل دائم.

وفي هذا السياق، أعلنت عدد من الجهات الحكومية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، حرصا منها على توفير فرص عمل للشباب.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل نشرة التوظيف الحكومية، وأبرز الفرص المتاح التقديم لها، وفق الإعلانات الرسمية لتلك الجهات، سواء كان في بيانات رسمية لها أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بتلك الجهات والهيئات، والتي جاءت كالتالي:

وظائف التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشغل عدد كبير من الوظائف الشاغرة، وذلك للالتحاق بفريق عمل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وذلك من 20 سبتمبر 2021 حتى 30 سبتمبر 2021، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مسؤول جودة.

- مسؤول تنمية مهنية.

- مسؤول موارد بشرية.

- مسؤول التقييم والامتحانات.

- مشرف على التقويم والتوظيف.

- مسؤول المناهج والخطط الدراسية.

- مسؤول التوظيف.

خطوات التقديم لوظائف التربية والتعليم

- يقوم الراغب في التقديم لتلك الوظائف سالفة الذكر بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا.

- يرسل المتقدم السيرة الذاتية للراغب في العمل عبر اللينك الخاص بالوظائف.

وظائف مصلحة الشهر العقاري والتوثيق 2021 في جميع المحافظات

أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة في جميع المحافظات، على أن يكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظائف 18 أكتوبر المقبل، وجاءت تفاصيل الوظائف كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم لتلك الوظائف خاضع لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيدية.

- أن يكون المتقدم لوظائف مصلحة الشهر العقاري من الأشخاص المعينين على باب أول أجور، ويتقاضی راتبه من موازنة الدولة وليس مثبتا على صناديق خاصة «فصل مستقل».

-أن يكون موظفا على الدرجة الثالثة بالمستوى الوظيفي (ج ، ب ، أ) لوظائف القانون والهندسة، والتمويل والمحاسبة، والتنمية الإدارية.

- أن يكون المتقدم لوظائف مصلحة الشهر العقاري على الدرجة الرابعة بالمستوى الوظیفي (ب ، ا) للوظائف الكتابية والفنية.

- أن يكون المتقدم على المجموعة النوعية لوظائف القانون، والهندسة، والتمويل والمحاسبة والتنمية الإدارية والكتابية، والفنية، والخدمات المعاونة.

- ألا يزيد سن المتقدم لوظائف الشهر العقاري عن 35 سنة وقت صدور الإعلان.

- أن يكون المتقدم للوظائف على دراية كاملة بالعمل على الحاسب الآلي للمؤهل العالي والمتوسط.

خطوات التقديم لوظائف الشهر العقاري

- يقوم الراغب في الحصول على الوظيفة بملأ بيانات نموذج التقدم المرفق بالإعلان الموجود على الموقع الرسمي لمصلحة الشهر العقاري بخط واضح وبكل دقة.

- يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل بالمحافظة التي يرغب العمل بها التي يحددها بطلبه وفقا للمحافظات المعلن عنها، ويرفق هذا الإقرار ضمن الأوراق، وفي حالة تقدم بطلب للنقل مستقبلا يتم حفظه لحين سد العجر بذات المحافظة.

وظائف الشباب والرياضة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، في إطار مبادرة التوظيف الشهيرة «مصر تعمل»، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف دون مؤهل، أو حاصلا على مؤهل متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف يجيد الكتابة والقراءة.

- الوظائف متاحة للذكور والإناث.

- أن يكون الحد الأقصى لسن المتقدم للوظائف 35 عامًا.

- يتم تحديد المرتب حسب خبرة المتقدم للوظائف.

- تصل ساعات العمل إلى 8 ساعات عمل.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- يوجد فرص للترقي.

ويمكن للراغبين في التقدم لوظائف الشباب والرياضة ملء استمارة التقديم من هنــــــــــــــا.