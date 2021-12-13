إعلان نتيجة تعيين 1750 مهندسا وفنيا في وظائف السكة الحديد خلال أيام

قال المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، إن اختبارات خريجي الدبلومات الفنية انتهت 27 نوفمبر الماضي، وخلال الساعات القليلة المقبلة ستنتهي اختبارات خريجي الهندسة، وذلك للتعيين في وظائف السكة الحديد 2021، موضحًا أنه لن يجرى تعيين الأفراد غير المستحقة، ولن تدخل الواسطة في تعيين الخرجين.

وظائف السكة الحديد 2021

وأضاف رئيس الإدارة المركزية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نتيجة تعيين 1750 مهندسا وفنيا في وظائف السكة الحديد 2021، ستعلن خلال أيام، وتحديدا في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري، بواقع 1500 فني في وظائف عمال المزلقانات وأبراج الإشارات ومشرفي قطارات وصرافين تذاكر وكمسارية، في حين سيتم تعيين 250 مهندسا في مختلف قطاعات هيئة السكة الحديد، موضحًا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على تعيين كل ما يستحق.

اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية

وأوضح أنه يجرى تعيين 1500 فني بوظائف السكة الحديد 2021، في أعمال المزلقانات وعمال أبراج إشارات وكمسارية ومشرفي القطارات وصرافي التذاكر على الدرجة الرابعة، و250 مهندسا، مؤكدا أنه يجرى إرسال أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في الاختبارات الخاصة بخريجي الدبلومات الفنية والهندسة إلى القوات المسلحة، قبل تعيينهم لعمل 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية، ثم التحري عليهم أمنيًا قبل التعيين، علاوة على كشف الهيئة.

إرسال بيانات 1500 فني إلى معهد التدريب الفني

وأضاف أن إرسال بيانات الـ1500 متقدم ممن وقع عليهم الاختيار للتعيين في وظائف السكة الحديد 2021، الخاصة بالفنيين، سترسل إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريب فني وتدريب انضباطي عسكري وسلوكي، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يجرى تعيينهم فورًا بجميع مناطق السكة الحديد.

السكة الحديد تعدل تركيب ومسار عدد من القطارات بالوجه البحري

وفي سياق مختلف، أعلنت هيئة السكة الحديد، تعديل مسار وتركيب عدد من القطارات العاملة على خطوط الوجه البحري، في ظل التطوير المستمر بالهيئة بمختلف قطاعاتها، ومنها قطاع البنية الأساسية الذي يقوم بتطوير نظم الإشارات على الخطوط الرئيسية بالهيئة.

ومع توالي دخول الأبراج المطورة الخدمة، ومنها برج بنها، أعلنت هيئة السكة الحديد، عدة إجراءات منها:

اعتبارًا من 21/12/2021

- تعديل ميعاد قطار 593 اكسبريس القاهرة / السويس وعودة مسيره طريق الخط الطوالي القاهرة/ بنها/الزقازيق كالجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قطار 941 سياحي القاهرة / دمياط وعودة مسيره طريق الخط الطوالي القاهرة/ بنها/ الزقازيق كالجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قطار 963 إكسبريس القاهرة / الإسماعلية وعودة مسيره طريق الخط الطوالي القاهرة/ بنها/ الزقازيق كالجدول المرفق.

- تعديل ميعاد قطار 960 اكسبريس بورسعيد / القاهرة كالجدول المرفق.

- تعديل مواعيد قطارات 263/ 273/ 377/ 321/ 379/ 381/ 378/ 380/ 50/ 62/ 330 كالجداول المرفقة.