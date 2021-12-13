محافظ الأقصر يعلن انطلاق الحملة القومية لشلل الأطفال في 19 ديسمبر

أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال خلال الفترة من 19 إلى 22 ديسمبر الجاري، مؤكدا ضرورة التنسيق بين مديريات الشئون الصحية ومديرية التربية والتعليم ومديرية التضامن الاجتماعي داخل محافظة الأقصر بهدف تيسير إجراءات حصول جميع الأطفال من أبناء مراكز وقرى ومدن محافظة الأقصر، بداية من عمر يوم حتى عمر 5 سنوات على التطعيم ضد مرض شلل الأطفال حفاظًا على سلامتهم ومن الإصابة بالمرض.

بذل الجهود لتقلي اللقاح

وجاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي رقم 7 لسنة 2021، التي ترأسها محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وبحضور كل من محمد عبد الفتاح أدم السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى عدد من كلاء الوزارات، ومديري الإدارات والمديريات داخل محافظة الأقصر.

وخلال الجلسة التي انعقدت مساء اليوم الإثنين في ديوان عام محافظة الأقصر، أكد محافظ الأقصر، على ضرورة بذل أقصى الجهود والتسهيل على المواطنين لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لافتاً إلى أن الدولة وفرت ملايين الجرعات الخاصة باللقاحات.

متابعة تنفيذ القرارات

وخلال الجلسة أكد، محافظ الأقصر على استمرار متابعة تنفيذ جميع القرارات والتعليمات الصادرة عن اجتماع مجلس المحافظين، وعلى رأسها اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المسبقة التي تضمن الحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين من أخطار الأمطار والسيول في حالة حدوث أي تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة داخل أرجاء المحافظة.