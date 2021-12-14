الطالبة «كنزي» بعد الغناء أمام السيسي: فخر لينا وحلم حياتي تحقق

عبرت كنزي تركي، الطالبة بالفرقة الثالثة في كلية الفنون الجميلة بجامعة حلون، على شعورها بالفخر لقيامها بالغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، كما عبرت عن سعادتها، نظراً لأن حلم حياتها تحقق برؤية الرئيس والوقوف أمامه، حيث أكدت قائلةً: «حلم حياتي تحقق وفخر ليا إني أقف وأغني أمام الرئيس».

أضافت الطالبة «كنزي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنها فضلت الالتحاق بكلية الفنون الجميلة نظراً لأنها تعشق الغناء منذ الصغر، وتابعت بقولها: «بحب الغناء، واتربيت على أغاني الأوبرا من صغري، وغنيت في حفلات ومؤتمرات كتير، منها أحد مؤتمرات الشباب، لكن الوقوف أمام الرئيس كان حلماً، والحمد لله تحقق، أنا بحلم كمان أكون مطربة كبيرة، وباشتغل على نفسي كتير، ولما بلغونا أننا هنقف أمام السيسي وهنغني حضرنا في وقت قصير».

الطالبة: غنيت في حفل تخرج الدفعة الماضية من فنون جميلة

تابعت الطالبة أنها تغنت في حفل تخرج الدفعة الماضية بكليتها الفنون الجميلة، وأضافت: «بحب أحضر كل الحفلات، وحضرت حفلة تخرج طلاب كليتنا، والتحضير للأغاني بياخد وقت، لكن الحمد لله التحضير للقاء الرئيس حاجة تانية، وقدرنا نكون قد ثقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفخورة بإشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بفريقنا».

وزار الرئيس عبد الفتاح السيسي جامعة كفر الشيخ اليوم الثلاثاء، والتقى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تفقد بعض الكليات واستمع للطلاب وعلى رأسهم طلاب كلية الذكاء الاصطناعي، التي أشاد بإمكانياتها وطلابها، مؤكداً انهم مستقبل مصر ويجب ان يتدربوا بشكل جيد.