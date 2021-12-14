مسلم: عائلتي أهلاوية.. وقسوتي على موسيماني بسبب شعوري والجماهير بـ«الوجع»

استعرض الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، آراءه الرياضية وخاصة ناديه المفضل (الأهلي) وبعض النقاط التي أخذها على موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء، قائلا إنه على الرغم من أن توقيت التعاقد معه كان في منتهى الروعة، إذ كان الفريق في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهو شخص يعرف القارة السمراء جيدًا، سواء من خلال عمله كمدرب لمنتخب جنوب أفريقيا، أو مدير فني لـ«صن داونز»، وعمل بشكل جيد مع الأهلي، ويجتهد، إلا أن هناك علامات استفهام غريبة تحوم حوله.

قسوتي أحيانا في انتقادي لموسيماني من الوجع اللي بشوفه

وعن شخصيته أثناء متابعة المباريات، رد: «أنا أهلاوي وعائلتي أهلاوية لكن أحيانًا ببقى قاسي، بس بسبب الوجع لما بشوف الفرقة مش كويسة أوي، أو لاعب مضايقك، أنا متابع للكرة من زمان، وكنت بذهب للاستاد، بس مكنش فيه سوشيال وقتها»،

من المستحيل أن تُكمل مباراة للأهلي الآن وأنت راضي عن أداء موسيماني

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على قناة «النهار»، اليوم، أنه من المستحيل أن تُكمل مباراة للأهلي الآن، وهناك رضا كامل عن أداء موسيماني، متعجبًا: «من امتى بنتفرج على مباريات للأهلي، وآخر ربع ساعة نقعد قلقانين، الأهلي قبل كده كان +90، دلوقتي بقى ضد بلس 90، أصبحت الفرق التي تواجه الأهلي، هي التي تتعادل في الدقائق الأخيرة، بل وتفوز عليه»، مؤكدًا أن الأهلي في ظل تواجد موسيماني الآن، أصبح عندما يحرز هدفًا يعود للدفاع، «وعنده مشكلة كبيرة في التشكيل»، وعلى الرغم ذلك يؤدي المباريات الصعبة بشكل جيد.

أداء موسيماني في المباريات السهلة لا تعجبني

وأوضح رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن أداء موسيماني في المباريات السهلة لا تعجبني، «يعني موسيماني أخذ التاسعة والعاشرة أفريقيا، بس لما رجع من أفريقيا، خسر كام نقطة في الدوري مكنش ليهم أي لازمة»، موضحًا أن مانويل جوزيه كان يؤدي في الأهلي بشكل جيد جدًا، حتى إنه عند هزيمة الأهلي من المقاولون العرب في نهائي كأس مصر، كان الفريق يؤدي بشكل جيد، «كنا بنلعب كورة حلوة، جوزيه كان مغامر وعبقري كان عنده شخصية الفريق، لو كان هو المدير الفني في مباراة الأهلي والزمالك الأخيرة، مش عاوز أقولك المباراة كانت هتنتهي كام كام».