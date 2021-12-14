الطالبة الجالسة بجوار الرئيس في جامعة كفر الشيخ: «مفاجأة وفخر ليا»

عبرت دنيا الخياط، الطالبة بالفرقة الأولى بكلية الصيدلية جامعة كفر الشيخ، والتي ظهرت بجوار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ، عن فخرها بالجلوس إلى جوار الرئيس، وعن سعادتها بالحوار الذي دار بينها وبينه وبين زملائها الطلاب.

وقالت «دنيا»، في أول ظهور لها عبر بث مباشر أجرته «الوطن»، معها عقب انتهاء الجولة، إنها فخورة بجلوسها بجوار الرئيس ورئيس الوزراء، وعن اختيارها لم يكن مخططا له بل جرى بشكل مفاجئ وقبل دخول السيسي إلى القاعة بدقائق معدودة: «اتفاجئنا كلنا باختيارنا للجلوس بجوار الرئيس، وقتها كنت مرتبكة وفي نفس الوقت فرحانة، وتم إبلاغي قبل دخوله مباشرة».

الطالبة دنيا: هذكر أني قعدت بجوار الرئيس في السي في بتاعي

أضافت دنيا الخياط، أنها سعيدة بالجلوس إلى جوار الرئيس،: «فخر ليا وحاجة تتحط في السي في بتاعي، وقتها الرئيس طلب مني أوجه ليه رسالة وأقوله أنا شايفة مصر إزاي، والمستقبل إزاي، فقلت له أنا شايفة مصر حلوة بوجود حضرتك وبالمشروعات اللي بتعملها، ووجهت له رسالة وقلت له أنا عاوزة حضرتك تكمل المشروعات اللي بتعملها، وتكمل رعايتك لشباب مصر».

وتابعت الطالبة بكلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ، أنها فخورة بظهورها إلى جوار الرئيس، وأنه يجب على كل شاب وفتاة أن يسعى ويجتهد لبناء مستقبله،: «بقول لكل شاب وفتاة أسعى واجتهد وفي الآخر هتلاقي وهتنجح».

يذكر أن طلاب جامعة كفر الشيخ، عبروا عن فخرهم بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم لجامعة كفر الشيخ، ووصفوها بالزيارة التاريخية، حيث قال زياد سيف، طالب بكلية العلاج الطبيعي، إن الرئيس السيسي تحدث عن دعم الدولة للشباب، والنقاش حول مطالب الشباب، وأكد دعمه الكامل للشباب.