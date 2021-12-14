وزير التعليم العالي: 12 ألف طالب يتخرجون سنويا من جامعة كفر الشيخ

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن جامعة كفر الشيخ يدرس بها نحو 75 ألف طالب في 22 كلية ومعهدًا، ويعمل بها أكثر من 1700 عضو هيئة تدريس وهيئة معاونة، وبها أكثر من 2300 موظف، ويتخرج منها 12 ألف طالب سنويا، كما تضم 11 ألف طالب دراسات عليا و1300 طالب وافد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية.

جامعة كفر الشيخ حققت مراكز متقدمة في البحث العلمي

وأضاف وزير التعليم العالي، في كلمته، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي أعضاء هيئة التدريس والطلاب بجامعة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن الجامعة حققت في الفترة الماضية مراكز متقدمة في البحث العلمي، في بعض التخصصات مثل العلوم البيطرية والزراعية.

إضافة تخصصات جديدة لجامعة كفر الشيخ

وأشار عبدالغفار، أن الجامعة شهدت تطويرا كبيرا في الفترة الماضية، سواء على مستوى المنشآت أو الخدمات التعليمية والبحثية والعلاجات، وجرى إضافة تخصصات جديدة لها خلال آخر 4 أو 5 سنوات مثل كلية الذكاء الاصطناعي وكلية علوم وتكنولوجيا النانو، وكليات ذات صلة بطبيعة المحافظة التي تحتوي على 45% من إنتاج الأسماك في مصر، وكلية للعلوم والاستزراع السمكي بخلاف معهد للصناعات الدوائية.