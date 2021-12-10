بحب ياسمين أكتر من الأول بكتير.. أبرز 10 تصريحات لـ «أحمد العوضي» مع منى الشاذلي

حلّ الفنان أحمد العوضي، وزوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أول ظهور إعلامي لها، بعد أزمتها الصحية الأخيرة، ضيفين على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة أمس الخميس من برنامج «معكم» على قناة cbc.

وتطرّق، العوضي إلى بعض تفاصيل حياتهما الشخصية، ورحلة مرضها، وطبيعة العلاقة الرومانسية بينهما، وحقيقة ما أثير مؤخرًا بشأن كثرة خلافاتهما.

أبرز 10 تصريحات للعوضي

وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز 10 تصريحات لأحمد العوضي:

1- ياسمين عبدالعزيز بتعمل كوباية شاي غريبة، هي مش بتعمل حاجة هو باكت شاي على شوية سكر ونعناع، بس عاملة زي بتاعة النمر والأنثى فيها حاجة.

2- ذاكرة ياسمين مثل السمكة تنسى سريعا الأشياء، بس اللي بتنام عليه بتصحى عليه، كلمتى في البيت هي اللى بتمشى.

3- الفعل بياخد وقت، الفعل صعب، أنا مش من الرجالة اللي أقول كل شوية بحبك بعشقك، وبقولها يا أفعال يا قواله، اختاري مفيش الاتنين احنا مش في الجنة، أنا اخترت الأفعال.

4- في الأول لما مكنش حد عارف ياسمين عندها إيه، فكلمت الدكتور هشام الكيلاني قالي قدامها من ساعة لتلات ساعات وخلاص.

5- الموضوع كان صدمة بالنسبة لي وكان همي تدخل العمليات، وكتبت إقرار العملية.

6- وأنا مستنى تطلع من العمليات الدكتور قالي قدامها النهاردة وبكرة، لو عدى إحنا تمام وإحنا عملنا اللي علينا، الكلام ده أنا بسمعه في الأفلام أول مرة اتحط في الموقف ده.

7- علاقتنا جماهيرية ودايما الناس في تفاصيلنا أكتر، ودي حاجة بتسعدنا، وهنا قولت مش كفاية أنا وأصحابي بس ندعيلها، عشان كده لجأت للناس عشان يدعولها، وكتبت بوست.

8- الحياة مش مستاهلة خناقات، واتعرضت لموقف إن ممكن في لحظة ياسمين متبقاش معايا فالمواضيع بينا زي أي زوجين المشاكل ما بينهم بتكبر، لكن معانا مبتكبرش، لأن أنا جربت إنها ممكن متبقاش معايا.

9- ياسمين عبدالعزيز رفضت المشاركة معي في مسلسل «اللي مالوش كبير»، ولم أكن أرغب في العمل معها أيضا خشية أن نتشاجر وننفصل.

10- الأزمة قوت علاقتنا، ياسمين كانت قوية، وأنا عارف إني بحبها، وممكن تكون هي عرفت إني بحبها أكتر بكتير من الأول.