في عيد ميلاده.. 5 أدوار صنعت نجومية أحمد العوضي أبرزهم «عشماوي»

يحتفل النجم أحمد العوضي بعيد ميلاده، اليوم الأحد، إذ أنه من مواليد 12 ديسمبر، حيث يستهل عامه الجديد بالاحتفال بتعافي زوجته النجمة ياسمين عبدالعزيز من أزمتها الصحية التي أحزنت محبيها بعد دخولها غرفة العناية المركزة داخل أحد مستشفيات القاهرة، ومن ثم سفرها للخارج؛ لاستكمال رحلة علاجها عقب تعرضها لخطأ طبي.

ومن عام لآخر، تتسع شعبية العوضي بين الجمهور، ليصبح واحدًا من النجوم المُحببين إليهم، وذلك بعد تجسيده لعدد من الشخصيات التي حازت على إعجاب متابعيه، حيث ترصد «الوطن» أبرز الأدوار التي قدمها الفنان الشاب وأحدثت دويًا كبيرًا عند عرضها.

متخافوش

يُعد مسلسل «متخافوش» نقطة انطلاقة العوضي في عالم الفن عام 2009، وذلك بعد اختيار الفنان الراحل نور الشريف له لأداء شخصية «طارق» ابن شقيقته، بحسب الأحداث، حيث كان هذا العمل بطاقة تعارف الجمهور بالعوضي، وحاز أداء الأخير وقتها على إعجاب الجمهور.

الدالي 3

ولم يمر عامان على نجاح العوضي في «متخافوش» ليقدم شخصية «ناصر الطايل» في الجزء الثالث من مسلسل «الدالي» أمام الراحل نور الشريف أيضًا، حيث تردد حينها إن الشخصية تحمل إسقاطا على علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث خطف العوضي الأنظار برسمه لملامح الشخصية التي كانت قوية وطاغية، بحسب الأحداث.

كلبش 3

ورسم العوضي شخصية «بروسلي» التي جسدها في الجزء الثالث من مسلسل «كلبش» بطريقته الخاصة، حيث وضع عدد من اللزمات للشخصية وأبرزها «من أجلك أنت» التي تحولت إلي «كوميكس» عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقت عرض العمل.

الاختيار

ولم يخش العوضي من تجسيد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، حينما تلقى عرضًا بالمشاركة في بطولة الجزء الأول من مسلسل «الاختيار»، الذي تناول سيرة بطل الصاعقة أحمد المنسي الذي استشهد في كمين مربع البرث عام 2017، حيث نجح العوضي في تقديم دور «عشماوي» بواقعية وفقًا لآراء الجمهور والنقاد.

اللي مالوش كبير

«على الله حكايتك يا ست» و«وحش الكون» كانا من أبرز دلائل نجاح شخصية «الخديوي» التي جسدها العوضي في مسلسل «اللي مالوش كبير» في دراما رمضان الماضي، حيث استلهم الفنان الشاب أبعاد الشخصية من واقع معايشته للشعبيين في منطقة عين شمس التي نشأ فيها وتربى بداخلها.