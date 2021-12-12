شاب من ذوي الهمم يهنئ أحمد العوضي بعيد ميلاده.. والأخير: «على الله حكايتك»

هنأ شاب من ذوي الهمم، اليوم، الفنان أحمد العوضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بمناسبة عيد ميلاده الـ 36، ليرد الأخير: «وأنت طيب يا حبيبي.. على الله حكايتك يا ملك».

أحمد العوضي ممتنا لتهنئة شاب من ذوي الهمم له

وقال الشاب خلال الفيديو الذي أرسله للعوضي: «كل سنة وأنت طيب يا أحمد، وإن شاء الله سنة جديدة عليك كده»، وأنهى كلامه بأحد لزمات أحمد العوضي في مسلسل اللي مالوش كبير، قائلا: «على الله حكايتك».

ونشر الفنان أحمد العوضي، الفيديو عبر موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، و«إنستجرام»، معلقا: «أحلى حاجة جاتلي النهاردة.. وأنت طيب يا حبيبي».

واختتم العوضي منشوره: «على الله حكايتك يا ملك».

عيد ميلاد أحمد العوضي

ويحتفل الفنان أحمد العوضي، اليوم، بعيد ميلاده الـ 36، ويعد أول ذكرى لميلاده بعد أزمة مرض زوجته الفنانة الشابة ياسمين عبد العزيز، وأول مناسبة سعيدة تمر عليهما بعد وقت عصيب.

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي

واحتفلت ياسمين عبد العزيز، بعيد ميلاد زوجها الفنان أحمد العوضي، من خلال موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، عن طريق نشر مجموعة من الصور تجمعهما، معلقة عليها: «عيد ميلاد سعيد يا حبيبي».

وظهر الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، خلال الأيام القليلة الماضية، مع الإعلامية منى الشاذلي، في أول لقاء تليفزيوني لهما معا على الشاشة.