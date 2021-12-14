مسلم: جوزيه كان مغامرا لكن موسيماني جبان.. وجماهير الأهلي لا تتححج بأخطاء التحكيم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة «الوطن»، إننا حال تقييم موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي على النتائج، «نضرب له تعظيم سلام»، لكن عندما يخسر بطولة الدوري العام الماضي، وكذلك كأس السوبر أمام طلائع الجيش، يجعلنا نضع حوله علامة استفهام.

وأكد «مسلم»، خلال حواره في برنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي تامر أمين، الذي يُعرض على قناة «النهار»، اليوم، أن موسيماني ليس لديه حجة هذا العام، وعندما شاهدنا أول ثلاث مباريات في الدوري، وجدنا أن الفريق أخذ بثأره من كل من عّلم عليه العام الماضي، كما ذكر أن تصريحات موسيماني غريبة على كيان الأهلي، فهو كثير الكلام بعكس مانويل جوزيه المدرب المغامر الذي صنع تاريخا مع الأهلي، «المفروض مدرب الأهلي لما يدخل الفريق، يبقى مكنة تبع السيستم، مينفعش نقول ده مدير فني بيحب يتكلم، ومدير فني مش بيحب».

موسيماني لا يجيد اللعب أمام الأندية الصغيرة.. ممكن يكسب أفريقيا بس يخسر دوري

وأضاف أنه مؤمن تمامًا بعدم وجود فريق يكسب طوال الوقت، لكن هناك فرق تؤدي وأخرى لا، فموسيماني لا يجيد اللعب أمام الأندية الصغيرة، التي تعتمد على التكتلات الدفاعية، لكنه يؤدي بشكل جيد في الجيم المفتوح، وهذا سر فوزه في المباريات الصعبة، «عشان كده الأهلي خسر الدوري بس كسب بطولة أفريقيا مرتين في عهد موسيماني، هو مرزق، ومجتهد لكنه مدرب جبان»، وفي النهاية نشاهد المباريات من أجل الاستمتاع، وليس من أجل حصد بطولات فقط، كما أنه لو شخصية «مرزقة»، في كل الأوقات لم يكن ليخسر الدوري بهذا الشكل السهل.

جماهير النادي الأهلي لا تتحجج بأخطاء الحكام

وأكد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، أن جماهير النادي الأهلي ليس لديها حجج أخطاء الحكام، حتى وإن كانت موجودة، وليس لديهم حجج الحظ ولا المؤامرات الكونية، بل يقع اللوم حال الخسارة على مجلس الإدارة واللاعبين والمدرب، موضحا أنه يجب على إدارة النادي الأهلي، تعيين مدرب مصري لموسيماني، يكون لديه شخصية مع اللاعبين، «أنا مش مقتنع بسيد عبد الحفيظ برضوا، كان بيدير الحرب النفسية بشكل جيد، بس لما كان هناك طرف بيقول كلام سم ويستدعى الرد عليه، بس الأمور هديت حاليا، ولا داعي لهذا الدور»، يجب على موسيماني التركيز على العديد من اللاعبين.

4 لاعبين في الأهلي لو أعطاهم موسيماني الفرصة لاستفاد منهم المنتخب

وقال مسلم، إن هناك 4 لاعبين في الأهلي لا يشاركون في المباريات مع موسيماني وهم: رامي ربيعة ومحمد محمود وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا، مؤكدا أن هؤلاء اللاعبين لو أعطيت لهم الفرصة، لظهروا بشكل جيد، واستعان بهم كارلوس كيروش في المنتخب الوطني، وخاصة بطولة كأس العرب.