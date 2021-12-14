تنسيقية الأحزاب تؤكد متانة العلاقات بين القاهرة والمنامة

شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نشاطًا ملحوظًا على المستوى الداخلي والخارجي، إذ شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في الحفل الذي أقيم صباح اليوم، بمناسبة اليوم الوطني الخمسين لمملكة البحرين، في مقر جامعة الدول العربية، دعوة من السفير البحريني هشام الجودر.

وأهدى السفير البحريني وفد التنسيقية، درع المملكة، فيما التقى الوفد أعضاء الاتحاد العربي للتطوع بقيادة حسن بوهزاع، بحثا خلاله عن سبل التعاون المشترك.

وفد التنسيقية المشارك في حفل اليوم الوطني البحريني

وضم وفد التنسيقية، عددا من النواب، منهم: محمد إسماعيل وأحمد مقلد ودعاء عريبي، أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

كما ضم الوفد كل من، حسن ضوة، وسارة أشرف، وحسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وأحمد عبدالصمد، وجميلة زكي، وأمين بدر أعضاء التنسيقية.

وأعرب نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في حفل اليوم الوطني البحريني، مؤكدين على متانة العلاقات التي تربط القاهرة والمنامة.

حفل كلية الدراسات العليا بعين شمس وتخريج سفراء المناخ

كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، في حفل كلية الدراسات العليا والبحوث البيئة بجامعة عين شمس، وتخريج متطوعين سفراء المناخ الدفعة الأولى والثانية، وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والوزيرة ياسمين فواد، وزير البيئة.

ألقى كلمة تنسيقة شباب الأحزاب والسياسين، المهندس إبراهيم رمضان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، و شكر فيها، الدكتور رئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، كما رحب بدعوة عميد كلمة الدراسات العليا، إذ طلبت ترشيح 5 أعضاء من التنسيقية للمشاركة في سفراء المناخ الدفعة الثالثة.

وأضاف في كلمته، أن العمل على التغير المناخي أصبح حتميا لا محال، الأمر الذي اتفق عليه كافة دول العالم.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كل من: النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد قناوي، عضو مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية: حسام الدين محمود، وأحمد البشبيشي، وإبراهيم رمضان، وأحمد حسبو، وسمية هاشم، وماهر الفضالي، وأحمد سراج، ومصطفى هلال، وطه أحمد، ومحي النواوي.