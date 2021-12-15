بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 15-12-2021 في مصر

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار بورصة الدواجن، التي شهدت ارتفاعا كبيرا منذ أسابيع قليلة، ثم عاودت الانخفاض التدريجي مرة أخرى، وبالتزامن مع اقتراب أعياد الميلاد المجيد، من المتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاع مرة أخرى.

وتستعرض «الوطن»، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للمتابعين والقراء على مدار اليوم، بورصة الدواجن في السوق المحلية، اليوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021، وفقًا لتصريحات خاصة من رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، في حديثه لـ«الوطن».

بورصة الدواجن الرئيسية اليوم

أوضح رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة عبدالعزيز السيد، أنّ سعر كيلو جرام الدواجن البيضاء في المزرعة اليوم تراوح بين 21 و22 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 24 و25 جنيهًا، كما تراوح سعر الدواجن البلدي في المزرعة بين 31 و32 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 35 و37 جنيهًا.

وسجل سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر في المزرعة اليوم، نحو 35 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 39 جنيهًا للأبيض و42 جنيهًا للأحمر، أما البيض البلدي فيُباع في المزرعة بسعر 50 جنيهًا، ليصل إلى المستهلك بسعر 55 جنيهًا.

بورصة الدواجن العمومية اليوم

ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن» في السوق المحلية وعدد من المحلات التجارية، نرصد أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم الأربعاء، على النحو التالي:

- بلغ سعر الدجاجة الكاملة اليوم نحو 42 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، نحو 60 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من البط اليوم نحو 51 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من أجنحة الدواجن البيضاء اليوم، نحو 21 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الأوراك اليوم إلى نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الدبابيس اليوم نحو 45 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من الشيش طاووق اليوم إلى نحو 68 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البانية اليوم نحو 77 جنيهًا.